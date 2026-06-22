Soros Consulting söker Interim IT-enhetschef

Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-06-22


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Soros Consulting söker en erfaren Interim IT-enhetschef för ett uppdrag hos en större organisation i en omfattande utvecklings- och förändringsresa.
Vi söker en trygg och resultatorienterad ledare med erfarenhet av att leda verksamheter inom systemutveckling och integration. Rollen har ett tydligt fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och leveransstyrning.
Om uppdraget

Som Interim IT-enhetschef ansvarar du för en verksamhet som utvecklar och förvaltar integrationslösningar och tekniska förmågor som möjliggör informationsutbyte mellan organisationens olika system och tjänster.
Du leder en enhet bestående av utvecklare, tekniska specialister och andra nyckelkompetenser. Enheten arbetar nära program, projekt och verksamheten för att säkerställa stabila och framtidssäkra lösningar.
Ansvarsområden

Personal-, verksamhets- och budgetansvar

Leda, coacha och utveckla medarbetare

Säkerställa enhetens leveransförmåga och måluppfyllelse

Delta i ledningsgrupp och bidra till verksamhetens strategiska utveckling

Samverka med programledare, projektledare, arkitekter och andra intressenter

Följa upp verksamhet, ekonomi, resurser och leveranser

Rekrytera medarbetare och avropa konsulter vid behov

Initiera och genomföra förbättrings- och förändringsinitiativ

Vi söker dig som har

Dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar

Erfarenhet av att leda IT-verksamheter inom systemutveckling, integration eller närliggande områden

Erfarenhet av att arbeta i eller nära större program och utvecklingsinitiativ

God förståelse för systemutveckling, integration och moderna IT-leveranser

Förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i komplexa organisationer

Erfarenhet av att leda specialistteam och kunskapsintensiva verksamheter

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska

Meriterande

Erfarenhet från större organisationer eller samhällskritiska verksamheter

Erfarenhet av agil utveckling och moderna leveransmodeller

Erfarenhet av integrationsplattformar, API:er och systemintegrationer

Om Soros Consulting

Soros Consulting hjälper organisationer att lyckas med komplexa förändrings- och digitaliseringsinitiativ genom att tillföra erfarna ledare och specialister. Vi söker nu en Interim IT-enhetschef som vill ta ansvar för en viktig verksamhet och bidra till långsiktig utveckling och leveransförmåga.
Intresserad? Kontakta Vanja Soro 070-43 66660 eller skicka in ditt CV för mer information om uppdraget.

Vanja Soro

Stefan Gorancic;Tarun Kamboj
SOROS söker Interim IT-enhetschef
SOROS söker en erfaren Interim IT-enhetschef för ett uppdrag hos en större organisation i en omfattande utvecklings- och förändringsresa.
Vi söker en trygg och resultatorienterad ledare med erfarenhet av att leda verksamheter inom systemutveckling och integration. Rollen har ett tydligt fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och leveransstyrning.
Om uppdraget

Som Interim IT-enhetschef ansvarar du för en verksamhet som utvecklar och förvaltar integrationslösningar och tekniska förmågor som möjliggör informationsutbyte mellan organisationens olika system och tjänster.
Du leder en enhet bestående av utvecklare, tekniska specialister och andra nyckelkompetenser. Enheten arbetar nära program, projekt och verksamheten för att säkerställa stabila och framtidssäkra lösningar.
Ansvarsområden

Personal-, verksamhets- och budgetansvar
Leda, coacha och utveckla medarbetare
Säkerställa enhetens leveransförmåga och måluppfyllelse
Delta i ledningsgrupp och bidra till verksamhetens strategiska utveckling
Samverka med programledare, projektledare, arkitekter och andra intressenter
Följa upp verksamhet, ekonomi, resurser och leveranser
Rekrytera medarbetare och avropa konsulter vid behov
Initiera och genomföra förbättrings- och förändringsinitiativ

Vi söker dig som har

Dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda IT-verksamheter inom systemutveckling, integration eller närliggande områden
Erfarenhet av att arbeta i eller nära större program och utvecklingsinitiativ
God förståelse för systemutveckling, integration och moderna IT-leveranser
Förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i komplexa organisationer
Erfarenhet av att leda specialistteam och kunskapsintensiva verksamheter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska

Meriterande

Erfarenhet från större organisationer eller samhällskritiska verksamheter
Erfarenhet av agil utveckling och moderna leveransmodeller
Erfarenhet av integrationsplattformar, API:er och systemintegrationer

Om SOROS

SOROS hjälper organisationer att lyckas med komplexa förändrings- och digitaliseringsinitiativ genom att tillföra erfarna ledare och specialister. Vi söker nu en Interim IT-enhetschef som vill ta ansvar för en viktig verksamhet och bidra till långsiktig utveckling och leveransförmåga.
Intresserad? Kontakta Vanja Soro 070-43 66660 eller skicka in ditt CV för mer information om uppdraget.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9973918

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