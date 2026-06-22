Soros Consulting söker Interim IT-enhetschef
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-22
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, Solna
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, Danderyd
eller i hela Sverige
Soros Consulting söker en erfaren Interim IT-enhetschef för ett uppdrag hos en större organisation i en omfattande utvecklings- och förändringsresa.
Vi söker en trygg och resultatorienterad ledare med erfarenhet av att leda verksamheter inom systemutveckling och integration. Rollen har ett tydligt fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och leveransstyrning.
Om uppdraget
Som Interim IT-enhetschef ansvarar du för en verksamhet som utvecklar och förvaltar integrationslösningar och tekniska förmågor som möjliggör informationsutbyte mellan organisationens olika system och tjänster.
Du leder en enhet bestående av utvecklare, tekniska specialister och andra nyckelkompetenser. Enheten arbetar nära program, projekt och verksamheten för att säkerställa stabila och framtidssäkra lösningar.
Ansvarsområden
Personal-, verksamhets- och budgetansvar
Leda, coacha och utveckla medarbetare
Säkerställa enhetens leveransförmåga och måluppfyllelse
Delta i ledningsgrupp och bidra till verksamhetens strategiska utveckling
Samverka med programledare, projektledare, arkitekter och andra intressenter
Följa upp verksamhet, ekonomi, resurser och leveranser
Rekrytera medarbetare och avropa konsulter vid behov
Initiera och genomföra förbättrings- och förändringsinitiativ
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda IT-verksamheter inom systemutveckling, integration eller närliggande områden
Erfarenhet av att arbeta i eller nära större program och utvecklingsinitiativ
God förståelse för systemutveckling, integration och moderna IT-leveranser
Förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i komplexa organisationer
Erfarenhet av att leda specialistteam och kunskapsintensiva verksamheter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer eller samhällskritiska verksamheter
Erfarenhet av agil utveckling och moderna leveransmodeller
Erfarenhet av integrationsplattformar, API:er och systemintegrationer
Om Soros Consulting
Soros Consulting hjälper organisationer att lyckas med komplexa förändrings- och digitaliseringsinitiativ genom att tillföra erfarna ledare och specialister. Vi söker nu en Interim IT-enhetschef som vill ta ansvar för en viktig verksamhet och bidra till långsiktig utveckling och leveransförmåga.
Intresserad? Kontakta Vanja Soro 070-43 66660 eller skicka in ditt CV för mer information om uppdraget.
Vanja Soro
Stefan Gorancic;Tarun Kamboj
SOROS söker Interim IT-enhetschef
SOROS söker en erfaren Interim IT-enhetschef för ett uppdrag hos en större organisation i en omfattande utvecklings- och förändringsresa.
Vi söker en trygg och resultatorienterad ledare med erfarenhet av att leda verksamheter inom systemutveckling och integration. Rollen har ett tydligt fokus på ledarskap, verksamhetsutveckling och leveransstyrning.
Om uppdraget
Som Interim IT-enhetschef ansvarar du för en verksamhet som utvecklar och förvaltar integrationslösningar och tekniska förmågor som möjliggör informationsutbyte mellan organisationens olika system och tjänster.
Du leder en enhet bestående av utvecklare, tekniska specialister och andra nyckelkompetenser. Enheten arbetar nära program, projekt och verksamheten för att säkerställa stabila och framtidssäkra lösningar.
Ansvarsområden
Personal-, verksamhets- och budgetansvar
Leda, coacha och utveckla medarbetare
Säkerställa enhetens leveransförmåga och måluppfyllelse
Delta i ledningsgrupp och bidra till verksamhetens strategiska utveckling
Samverka med programledare, projektledare, arkitekter och andra intressenter
Följa upp verksamhet, ekonomi, resurser och leveranser
Rekrytera medarbetare och avropa konsulter vid behov
Initiera och genomföra förbättrings- och förändringsinitiativ
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda IT-verksamheter inom systemutveckling, integration eller närliggande områden
Erfarenhet av att arbeta i eller nära större program och utvecklingsinitiativ
God förståelse för systemutveckling, integration och moderna IT-leveranser
Förmåga att skapa engagemang, struktur och resultat i komplexa organisationer
Erfarenhet av att leda specialistteam och kunskapsintensiva verksamheter
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer eller samhällskritiska verksamheter
Erfarenhet av agil utveckling och moderna leveransmodeller
Erfarenhet av integrationsplattformar, API:er och systemintegrationer
Om SOROS
SOROS hjälper organisationer att lyckas med komplexa förändrings- och digitaliseringsinitiativ genom att tillföra erfarna ledare och specialister. Vi söker nu en Interim IT-enhetschef som vill ta ansvar för en viktig verksamhet och bidra till långsiktig utveckling och leveransförmåga.
Intresserad? Kontakta Vanja Soro 070-43 66660 eller skicka in ditt CV för mer information om uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9973918