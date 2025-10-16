Sömmerska Heltid i Göteborg (Sisjön)
2025-10-16
Ateljésömmerska - Heltid i Göteborg (Sisjön)
Plats: Göteborgs Langettering AB, Datavägen 51, Sisjön/Askim
Omfattning: Heltid eller deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Ansökan skickas ENDAST via mail info@mattbutiken.se
(Ring inte!)
Tycker du om att jobba med händerna och har känsla för detaljer?
Göteborgs Langettering AB söker en noggrann och praktiskt lagd ateljésömmerska som vill arbeta i en liten, trivsam verkstad med fokus på kvalitet och hantverk.
Vi är ett familjärt team som specialiserar oss på att måttanpassa, kanta och leverera mattor till både privatpersoner och företag. Nu söker vi dig som vill vara en del av vår produktion - där varje matta är unik och arbetet är både kreativt och praktiskt.
Arbetsuppgifter:
Sömnad av kantband och langettering på mattor (med maskin - du får utbildning)
Kapning och anpassning av mattor efter mått
Förberedelse av kundbeställningar
Enklare leveranshantering och paketering
Hålla ordning och reda i verkstaden
Vi söker dig som:
Har intresse för sömnad, textil eller hantverk
Är noggrann, praktisk och gillar att jobba med händerna
Har ett öga för detaljer och tycker om att göra ett snyggt jobb
Är självgående men fungerar bra i ett litet team
Har god arbetsmoral och ett positivt förhållningssätt
Tidigare erfarenhet av sömnad eller textilarbete är meriterande, men inte ett krav - vi lär dig på plats
Körkort är ett plus men inget krav.
Ansökan:
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: info@mattbutiken.se
Berätta gärna om du har rätt till nystartsjobb eller andra anställningsstöd.
Lön: Enligt överenskommelse (månadslön, veckolön eller timlön)
Arbetsplats: Göteborgs Langettering AB, Datavägen 51, 436 32 Askim
Vi intervjuar löpande - välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
ENDAST MAIL
E-post: info@mattbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan sömmerska".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556366-8424), http://www.mattbutiken.se
Datavägen 51 (visa karta
)
