Sommarvikarierande Distriktssköterska 80-100%
2025-11-11
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läjeskliniken AB i Varberg
Läjeskliniken är en privat vårdcentral belägen i Träslövsläge som ingår i "Vårdval Halland". Vi bedriver vår verksamhet med välutbildad personal och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Våra ledord är trygghet, engagemang och kunskap.
För sommaren 2026 söker vi nu en vikarierande Distriktssköterska för sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården inklusive telefonrådgivning. Tjänstgöringsgraden är flexibel och kan om intresse finns starta omgående som timvikariat samt även fortsätta efter sommaren och framåt. Intervjuer sker fortlöpande.
Vi arbetar i journalsystemet Cosmic och använder TeleQ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: therese.martensson@regionhalland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktssköterska". Arbetsgivare Läjeskliniken AB
(org.nr 556326-8324)
Nätvägen 1 (visa karta
)
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE Jobbnummer
