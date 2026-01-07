Sommarvikarier väktare Stockholm

Vi söker sommarvikarier till väktartjänster i Stockholmsområdet

Brinner du för säkerhet och vill göra skillnad i sommar? Är du en ansvarstagande lagspelare som trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker nu flera sommarvikarier till väktartjänster i Stockholm. Rollen passar dig som är flexibel, noggrann och har lätt för att anpassa dig till olika miljöer och arbetsuppgifter. Du har ett stort säkerhetstänk, trivs med att jobba både självständigt och i team, och är trygg i att kommunicera på svenska - såväl muntligt som skriftligt.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du:


Fullständig och giltig väktarutbildning (VU1 + VU2)


B-körkort


Vara ostraffad, drogfri och ha ordnad ekonomi


Vara godkänd av Länsstyrelsen för arbete inom auktoriserat bevakningsföretag

Vi söker dig som är:


Social, anpassningsbar och prestigelös


Punktlig, noggrann och ansvarstagande


Positiv, lösningsorienterad och stresstålig


Van att följa instruktioner och skriva tydliga rapporter


Teknisk - du känner dig trygg med larm- och rapporteringssystem


Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande

Meriterande är:


Genomförd militär grundutbildning (GMU)


Flerspråkighet

Vad vi erbjuder: Hos oss på Tempest blir du en del av ett företag där relationen med våra kunder och den noggranna matchningen mellan uppdrag och medarbetare står i fokus. Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal och ett sommarjobb där du får göra skillnad varje dag. Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan!

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - bifoga utbildningsbevis, CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar för rollen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekryteringsansvarig
Joakim Orning
joakim.orning@tempest.se
Jobbnummer
9670835

