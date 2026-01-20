Sommarvikarier till Visby, Hemse och Klinte
Gotlands Hemtjänster AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Gotlands Hemtjänster AB
Vill du göra skillnad i människors vardag under sommaren? Vi söker sommarvikarier som vill bli en del av vårt engagerade team inom Gotlands Hemtjänster, en del av Carico.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Gotlands Hemtjänster ingår i Carico och erbjuder omsorgstjänster med individen i fokus. Vi arbetar utifrån värdegrunden ansvar, bemötande och kvalitet och strävar efter en arbetsmiljö där medarbetare känner sig uppskattade och har möjlighet att utvecklas. Tillsammans skapar vi en omsorg där både kunder och medarbetare trivs.Om tjänsten
Som sommarvikarie hos oss arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg till våra kunder i deras hem. Arbetsuppgifter kan inkludera personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, medicinhantering, lättare hushållssysslor, socialt stöd och dokumentation. Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring beroende på schema och behov.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande sommarjobb där du gör skillnad varje dag.
En arbetsplats genomsyrad av ansvar, bemötande och kvalitet.
Stöd från ledning och kollegor samt introduktion och handledning.
Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom omsorg och äldreomsorg.
Hyresbidrag till dig som inte har ditt ordinarie boende på Gotland.
Är ni flera som känner varandra som vill komma och jobba hos oss i sommar försöker vi anpassa schemat så att ni är lediga samtidigt.
Extra bonus till dig som skriver på anställningsavtal senast den 30/4-26.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra människor utifrån deras förutsättningar. Utbildning inom vård samt erfarenhet från äldreomsorg är meriterande.
Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Är empatisk, lyhörd och flexibel.
Har god samarbetsförmåga och trivs i både självständiga och teamorienterade arbetsuppgifter.
B-körkort är meriterande.
Övrig information
Tjänsterna är sommarvikariat med placering i Hemse, Klinte och Visby. Anställningens längd och omfattning kan variera beroende på behov och överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka ditt CV och ett personligt brev till info@gotlandshemtjanster.se
. Ange vilken ort du föredrar (Hemse, Klinte eller Visby). Sista ansökningsdag är 31/5-26. Intervjuer och tillsättning av vikariat kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@gotlandshemtjanster.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Hemtjänster AB
(org.nr 556692-3529)
Norra Hansegatan 18 (visa karta
)
621 41 VISBY Arbetsplats
Gotlands Hemtjänster AB Kontakt
Enhetschef
Josefine Malmqvist info@gotlandshemtjanster.se 0498-205720 Jobbnummer
9695475