Sommarvikarier till Vård och Omsorg (kopia)
2026-02-20
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Du får ett meningsfullt och aktivt arbete där du hjälper våra kunder med personlig omvårdnad och assistans enligt deras individuella behov. Det handlar bland annat om att stödja och hjälpa till med dagliga aktiviteter som personlig hygien, påklädning, hushållssysslor och måltider. Du hanterar läkemedel vid delegering, dokumenterar och rapporterar utförda insatser. En viktig del av ditt arbete är att skapa en trygg och positiv miljö för de personer som du stödjer och bidrar med social samvaro.
Här är du en viktig del av ett team som jobbar för att våra kunder ska få en god livskvalitet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har alltid ett bra bemötande oavsett vem du träffar. Du trivs i ett omväxlande arbete och är bra på att lyssna in våra kunders behov och anpassar dig lätt utifrån förändrade förutsättningar.
Din kompetens
För att arbeta som vikarie behöver du vara 18 år eller äldre. För att kunna möta våra kunder och dokumentera ditt arbete måste du behärska svenska i tal och skrift. Du är van att använda dator och mobiltelefon. Det är en fördel om du har påbörjat eller slutfört utbildning till undersköterska eller barnskötare. Kanske pluggar du någon annan passande utbildning, till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller beteendevetare. Det är så klart ett plus om du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg men det är inget krav.
Vi erbjuder
En anställning som timvikarie på en eller flera av våra arbetsplatser där du får en meningsfull och givande arbetsplats och känner att du gör skillnad varje dag. Vi anpassar din introduktion och utbildning utifrån dina behov och din erfarenhet.
Hos oss får du chans till erfarenhet inom äldreomsorgen, eller inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och Socialpsykiatri.
Praktisk information
• Vi arbetar dag, kväll och helg eller natt.
• Skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Intervjuer sker löpande under hela ansökningstiden och vi försöker att återkoppla till dig så snart som möjligt.
• Går du vidare i rekryteringen är det obligatoriskt att skicka in videointervju där du svarar på ett kort antal intervjufrågor.
• Om du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel kan du bifoga det i din ansökan.
• Har du varit anställd på Västerås stad senaste året tar vi alltid referens från den chef du hade senast.
• Om du blir aktuell för anställning ska du visa ditt utdrag från belastningsregistret.
Läs gärna mer om våra olika verksamheter och information som kan vara bra att veta inför din ansökan här: Jobba som vikarie - Västerås (https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/jobba-som-vikarie.html) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00099". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vård och Omsorg HR-enheten Kontakt
Vikarierekryteringen Vård- och omsorgsförvaltnin vof.vikarierekrytering@vasteras.se Jobbnummer
