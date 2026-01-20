Sommarvikarier till Servicecenter
Sedan hösten 2017 finns ett Servicecenter på Borlänge kommun som är beläget i Stadshuset.
Servicecenter är kommunens sammanhållande kontaktyta för Borlängebon. Servicecenter hanterar inkommande samtal till kommunen, tar emot besökare i kommunens reception, hanterar kommunens chatt samt inkommande email. Ingen dag är den andra lik och vi har kontakt med Borlängebor med olika önskemål och behov.
Målet med verksamheten är att svara på de enklare frågorna på en gång samt fördela de som kräver mer specialistkunskap till rätt grupp eller person på kommunen.
Service och trevligt bemötande är nyckelorden i verksamheten. Alla frågor hanteras med hjälp av olika ärendehanteringssystem, vilket gör att du ska ha mycket god datorvana.
Verksamheten är öppen helgfria vardagar mellan 08.00 - 16.30
För oss är det en självklarhet att du delar det förhållningssätt som Borlänge kommuns värdegrund innebär:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarie hos oss.
Som kommunvägledare på Servicecenter svarar du på inkommande samtal till kommunen, tar emot besökare i receptionen och hanterar mail och chatt från de som söker kontakt med kommunen.
Med hjälp av vårt ärendehanteringssystem och andra verksamhetssystem ger du Borlängeborna direkt svar på deras frågor. Vissa frågor slussar du vidare in till kollegorna i övriga verksamheter på kommunen.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att:
* Hantera och svara på vanliga frågor från Borlängebon.
* Ta emot och hjälpa till med ansökningar, informera, kopiera, skriva ut och hjälpa Borlängebon att använda kommunens e-tjänster.
* Underlätta för kommunens olika verksamheter/enheter genom att fördela ärenden till dem via ärendehanteringssystemet. Ibland behöver även verksamheterna kontaktas via telefon.
Du ska ha förmåga att periodvis kunna arbeta i ett högt tempo med bibehållen god servicenivå och kvalitet.
Du brinner för att ge en mycket god service och trivs bra i mötet med människor.
Du har en förmåga att möta människor i olika livssituationer med respekt, lyhördhet och professionalism. I rollen förekommer möten med personer som kan befinna sig i utsatta eller känslomässigt påfrestande situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst avslutad gymnasieutbildning och du har gärna dokumenterad erfarenhet av att arbeta i kundtjänst/Contact center.
Det är meriterande om du har en avklarad eller har påbörjat en högskoleutbildning med lämplig inriktning samt .
För dig är det självklart att på ett trevligt och förtroendeingivande sätt ge svar på frågor och hitta lösningar på de problem som Borlängebon har. För att lyckas bra i mötet med Borlängebon så behärskar du det svenska och engelska språket på ett mycket bra sätt.
För tjänsten är det meriterande om du har erfarenheter av arbete i en politiskt styrd organisation.
Din datorvana är mycket god och du söker information samtidigt som Borlängebon väntar utan att känna stress.
Gällande dina personliga egenskaper söker vi dig som är flexibel, noggrann, öppen och har sinne för god service. Arbetet innebär en trevlig mix av att följa givna rutiner samt att hitta lösningar på Borlängebornas frågor på allra bästa sätt.
Du trivs med att samarbeta och frågar gärna när du inte förstår eller vet svaret.
En självklarhet för tjänsten är att du trivs med att möta människor, eftersom det är något vi gör hela dagarna!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
