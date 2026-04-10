Sommarvikarier till Biståndsenheten sökes!
2026-04-10
- Tycker du om att arbeta i team?
• Vill du vara med och påverka?
• Är arbetsmiljön viktig för dig?
Vi är en enhet där våra högst prioriterade mål handlar om att bibehålla vår goda arbetsmiljö med bra förutsättningar och närhet till skratt. Vi sätter brukaren i fokus och tror att ett gott bemötande är nyckeln till framgång tillsammans med en stor portion kompetens. Tillsammans arbetar vi aktivt med utveckling och kvalitetsarbete.
Aktuellt sommarvikariat innebär att du stöttar upp enheten med att genomföra uppföljningar av beslut enligt både SoL och LSS. Du kan då komma att samarbeta med både brukare, anhöriga, gode män och utförarpersonal. Du möter många människor, tar del av deras levnadshistorier och bidrar till en skillnad i deras liv när de får stöd till en fungerande vardag. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en möjlighet till ett sommarjobb som verkligen gör nytta. Vi har en coachande arbetsledning och bra metodstöd. På enheten ger vi varandra stöd i olika ärenden och har ett tydligt fokus på att främja en god arbetsmiljö. Sedan flera år skriver vi alla våra utredningar efter Socialstyrelsens IBIC modell och har ett datasystem som är anpassat för det. Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi tror att du är i slutet av din utbildning och vill passa på att få in lite arbetslivserfarenhet. B-körkort och körvana är ett krav. Meriterande om du har erfarenhet av att möta målgruppen äldre eller med funktionsvariationer.
Som person är du positiv, engagerad och gillar att vara med och påverka. Du har en god människosyn och ett intresse av att möta människor utifrån ett professionellt förhållningssätt. Du är bekväm i myndighetsrollen och har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Rollen kräver att du arbetar självständigt och med stöd av arbetsledning planerar, strukturerar och prioriterar bland arbetsuppgifterna. Vidare är du bra på att samarbeta och att upprätthålla goda kontakter med brukare, kollegor samt övriga samverkanspartners i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss!
Välkommen in med din ansökan!
Bra att veta
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Inför anställning kan även utdrag ur belastningsregistret behöva uppvisas.
Din nya arbetsplats
Vårt kontor finns i Partille centrum med snabba och täta förbindelser till Göteborg.
Biståndsenheten består av 26 handläggare, en bostadsanpassningshandläggare, tre förste biståndshandläggare, två enhetschefer samt två administratörer som avlastar i de administrativa uppgifterna. Vi arbetar mot äldre som har behov av insatser enligt SoL samt mot barn och vuxna med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar som behöver insatser enligt SoL och LSS. Enheten är uppdelad i två team utifrån verksamhetsområde, funktionsstöd och äldreomsorg.
Vår enhet kännetecknas av hög kompetens och ett genuint engagemang. Våra medarbetare stannar länge och trivs med sin arbetsmiljö vilket vi är väldigt stolta över.
Vi söker nu två personer som under sommaren vill stötta upp med uppföljningar av olika beslut enligt både SoL och LSS. Möjlighet till fortsatt anställning på timmar i höst finns.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partille Kontakt
Enhetschef
Katarina Karlsson 031-7921833
9848740