Sommarvikarier Sökes Till Soloms Hemtjänst
2026-05-05
Brinner du för god vård och omsorg? Vill du vara med och göra vardagen tryggare och mer självständig för personer i deras egna hem? Då kan du vara den vi söker!
Till SOLOMs hemtjänst i Sollentuna söker vi nu engagerade och ansvarsfulla sommarvikarier som vill vara med och skapa en bättre vardag för våra kunder. Hos oss arbetar du i ett kommunalt bolag som kombinerar trygghet med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som omsorgspersonal hos oss får du en omväxlande arbetsdag där du bidrar till ett tryggt hem, en värdig tillvaro och kärleksfull omsorg för våra kunder. Du möter äldre som bor hemma och behöver stöd, många av dem är multisjuka och har omfattande omsorgsbehov. Vanliga arbetsuppgifter för dig kommer att vara:
Bistå med personlig omsorg, stöd och service i kundens hem
Planera och hjälpa till med matlagning, inköp och tvätt samt andra hushållsuppgifter
Följa genomförandeplaner och dokumentera insatser enligt gällande sociala riktlinjer
Samverka med kollegor, sjuksköterska på vårdcentralen, god man och kundens närstående
Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till dag, kväll och helg, utifrån kundernas behov.
Om dig
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg, gärna inom hemtjänst
Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet
Goda kunskaper i svenska språket när det kommer till tal och skrift.
Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i verksamhetssystem
B-körkort och/eller kan cykla, då vi transporterar oss mellan kunder med bil, cykel eller till fots.
Som person känner du glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära dem. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet samt ett lugn även i utmanande situationer. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både kunder och kollegor kan utvecklas och trivas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats. Det utdrag som ska uppvisas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se
191 48 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ab Solom Hemtjänst Kontakt
Verksamhetschef
Gita Kaulina gita.kaulina@solom.se +46812824731 Jobbnummer
9893301