Sommarvikarier sökes till återvinningscentralen
2026-04-22
Vill du ha ett varierande och aktivt sommarjobb där du gör skillnad för miljön? Vi söker nu fyra sommarvikarier till vår återvinningscentral! Vår avfallsenhet omfattar tre områden: hushållsavfall, slam och verksamhetsavfall. Med cirka 7000 renhållningskunder och två återvinningscentraler i Jättendal och Hassela, arbetar vi varje dag för att förbättra miljön och ge våra medborgare bästa möjliga service.Dina arbetsuppgifter
Köra sopbil
Arbeta som rådgivare och vägleda kunder vid återvinningen
Omlastning och hantering av avfall
Hantering och underhåll av sopkärl
Köra och arbeta med kärlservicebil
Gräsklippning, allmän uppstädning och ordning på anläggningenKvalifikationer
B-körkort (krav) & C-körkort (krav)
Förarbevis för hjullastare/klargodshantering och yrkeskompetensbevis
God fysik och vana av praktiskt arbete
Serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande
God lokalkännedom
Vi erbjuder
Ett varierande och aktivt arbete utomhus
Trevliga kollegor och en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle
Anställningsform
Sommarvikariat under perioden juni till augustiÖvrig information
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter till vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
829 50 BERGSJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Nordanstigs Kommun, Tillväxt & Service, Avfall & Återvinning
Sandra Jonsson, Kommunal sandra.jonsson@kommunal.se +4665236282
