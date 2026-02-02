Sommarvikarie
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du en lekfull och busig person? Då är det kanske dig jag söker som en av mina kvinnliga assistenter.
Jag är en 17-åring tjej som bor i utkanten av Tibro men min familj.
Jag behöver hjälp med toalettbestyr, vaka över mig när jag sover, intag av mina mediciner, hjälpa mig så jag kommer iväg till olika aktiviteter och vara mitt stöd i vardagen, där mitt funktionshinder sätter gränser helt enkelt.
Jag har en muskelnedsättning som gör att jag måste göra stretchövningar regelbundet.
Jag har inget talat språk utan kommunicerar med hjälp av bilder, kroppsspråk, gester, min kommunikationsbok PODD och mitt digitala kommunikationshjälpmedel. Har även en peklampa till min hjälp.
Jag har även epilepsi så jag behöver ha hjälp om och när jag får anfall.
Jag äter via en sond/knapp på magen och det är bra om du har erfarenhet av det, annars lär jag dig det.
Har du erfarenhet eller utbildning är det ett plus.
Vi önskar att du som söker är en kvinna som har lätt för att samarbeta och har förmågan att hantera många uppgifter samtidigt. Du ska självklart tycka att det är roligt att jobba med barn. Vi ser helst att du har minst undersköterska utbildning eller motsvarande och även tidigare erfarenhet av att arbeta med barn. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av autism, knapp och sondmatning. Teamet kring vår kund är viktig, därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet och att det "klickar" mellan dig och vår kund. Körkort och tillgång till bil är ett krav, då kollektivtrafiken inte stämmer överens med våra arbetstider.
Behovet av personal är främst vardagar/helger från 09:00-21 under vår kunds sommarlov. Men även vaken natt 21:00-09:00.
Finns möjlighet till en schemarad för rätt person. Ersättning
