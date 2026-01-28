Sommarvikariat till vuxenenheten
Även om det är svårt att tro det just nu är sommaren på gång även i år! Och som varje sommar är vi måna om att våra medarbetare får chans till semester. Just därför är vi intresserade av att välkomna en engagerad, nyfiken och modig sommarvikarie till vårt team.
Vi letar efter dig, erfaren, nybliven eller socionomstudent som förstått att myndighetsutövning, i synnerhet för målgrupperna missbruk, våld och kriminalitet, är det roligaste som finns! Kom till oss med en god förmåga att lära dig och ett öppet sinne, så ger vi dig utvecklande arbetsuppgifter i ett hjälpsamt arbetslag med ett viktigt uppdrag. Tveka inte att söka ett sommarvikariat!
Vilka är vi då? Jo, vi är en vuxenenhet i en lagom stor kommun med höga ambitioner för våra medborgare. Vår enhet har ansvar för all myndighetsutövning för målgrupperna våld i nära relation, missbruk och kriminalitet. Vi sitter en minut från Jakobsbergs pendeltågsstation samlad med stora delar av våra kollegor inom IFO. Vår enhet består av 12 socialsekreterare, en boendekonsulent, två gruppledare och en enhetschef. Järfälla kommun är en sympatisk kommun med goda förutsättningar för rätt person att göra ett gott socialt arbete.
Som sommarvikarie kommer du att utföra arbetsuppgifter som ingår i Vuxenenhetens ordinarie ansvarsområde. Dessa är mottagning, beredskap och utredning i ärenden som gäller myndighetsutövning för personer som har missbruk, kriminalitet eller har erfarenhet av våld i nära relationer. Vi utreder, bedömer stödbehov och beviljar i förekommande fall insatser enligt Socialtjänstlagen och LVM. Vi dokumenterar, är nära individen och är noga med uppföljning av beviljade insatser. Vi arbetar tillsammans med våra kollegor internt och samverkar ofta externt. Inom IFO har vi en uttalad ambition om att sträva mot ett IFO utan stuprör och med gemensamt ansvar för Järfällas medborgare.
Beroende på erfarenheten kommer du initialt arbetsledas nära av chef, gruppledare och kollegor med förhoppningen att du blir mer självständig ju längre sommaren går. Vi erbjuder dig en individuellt utformat introduktionsplan där vi ser dig som en resurs värd att utveckla för bådas nytta.
Vi söker dig som tar socionomexamen till sommaren eller som är mot slutet av dina studier, är mellan arbeten eller dig som förstått vilken toppenkommun Järfälla är och tar alla chanser att komma hit.
Om du är socionomstudent behöver du ha genomfört din VFU på myndighet eller inom relevant verksamhetsområde. All erfarenhet som du har om målgruppen eller handläggningsprocessen är värdefull. Utöver detta behöver du som person vara driven, sugen på utmaningar och duktig på kommunikation. Vi hoppas att du är en klok och orädd person med stor förmåga till lugn. Rollen som socialsekreterare ställer krav på att du är strukturerad, stabil, och har god empatisk förmåga. Du behöver ha ett gott omdöme, vara strukturerad i ditt arbetssätt och ha mycket god samarbetsförmåga. Du måste ha lätt för att kommunicera i tal och skrift då det ingår en hel del dokumentation i arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
