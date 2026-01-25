Sommarvikariat som stödbiträde inom LSS
Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter / Vårdarjobb / Uppvidinge Visa alla vårdarjobb i Uppvidinge
2026-01-25
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2026-01-25Arbetsuppgifter
Att arbeta inom området LSS (Lagen om särskilt stöd) kommer du att arbeta i någon av verksamheterna som exempelvis gruppboenden, daglig verksamhet, korttidsboende för barn eller personlig assistans. Att arbeta inom dessa verksamheter är ett viktigt uppdrag som enligt lag innebär en rättighet att garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får goda levnadsvillkor. Individerna ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och de har möjlighet att påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Som stödbiträde inom våra olika LSS verksamheter består arbetet av att stödja en individ som har funktionssättningar. Det innebär allt från att assistera vid måltider, utföra omvårdnadsarbete, hjälpa till med den personlig hygienen, medicinhantering, delta vid aktiviteter till att motivera individen till att bli mer självständig i sina dagliga aktiviteter. Grunden i jobbet är att stötta individen att utveckla eller bibehålla sina egna förmågor.
Det är viktigt att du har ett lugnt bemötande, ett pedagogiskt förhållningssätt och har ett lösningsfokuserat tankesätt med individens bästa i fokus. Utöver dessa egenskaper ser vi också att du är lyhörd, ansvarsfull, kan sätta gränser och är trygg i dig själv. Du behöver kunna arbeta både i grupp och ensam där du behöver kunna kommunicera och samarbeta med övrig personal och med anhöriga till individerna. Du behöver kunna arbeta strukturerat, samt kunna sköta dokumentation i våra olika system.
Våra olika verksamheter är placerade i Lenhovda, Norrhult, Åseda och AlstermoKvalifikationer
Du som söker ska vara intresserad av att arbeta med människor, vara flexibel och ansvarsfull.
Utbildning och/eller erfarenhet inom respektive arbetsområde samt körkort är en merit. Körkort behövs i vissa fall för att kunna ta sig till arbetsplatsen och att köra i tjänsten.
Då dokumentation är en del i dina arbetsuppgifter är det viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Semesterperioden är under juni, juli och augusti. Vi prioriterar de sökande som kan arbeta båda semesterperioderna (v.26-29 respektive v.30-33). En obligatorisk introduktion kommer ske innan det påbörjade sommarvikariatet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301879". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Rekryteringscenter Kontakt
Tf. Enhetschef Rekryteringscenter
Ewelina Kenstam ewelina.kenstam@uppvidinge.se 0470 - 470 00 Jobbnummer
9703011