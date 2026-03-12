Sommarvikariat som behandlingsassistent till Edshemmet
2026-03-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Edshemmet är ett drogfritt stödboende i Upplands Väsby, beläget i natursköna omgivningar nära Eds kyrka.
Boendet är bemannat dygnet runt och har 31 platser. Det ingår i Område Boende Vuxna och arbetar för att stötta brukare i processen att ta sig ur hemlöshet. Målgruppen är kvinnor och män som behöver stöd på grund av hemlöshet, skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa eller andra svårigheter.
Vi söker nu personer som är intresserade av att jobba som vikarier hos oss under sommarmånaderna.
Din roll
Tjänsten innehåller ett varierande utbud av arbetsuppgifter - du kommer att vara kontaktperson vilket innebär att du har huvudansvaret för uppföljning av den boendes placering. Du återkopplar uppdraget till socialtjänsten genom att upprätta en genomförandeplan, ansvarar för dokumentation och håller i motiverande och stödjande samtal med den boende utifrån uppdraget.
Vidare kommer du boka och delta i möten med socialtjänsten och andra samarbetspartners, upprätta och delta i SIP vid behov och följa upp uppdraget från socialtjänsten. Dokumentera drogkontroller så som utandningsprover och urinprovstagning. Representera Edshemmet utåt i olika sammanhang. Vissa praktiska uppgifter som att packa kvarvarande saker, städa rum och följa med (köra) klienter till och från olika inrättningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har behandlingsassistent, behandlingspedagog, mentalskötare eller annan adekvat utbildning med inriktning på socialt-, missbruks- eller psykiatrisk arbete som kan bedömas likvärdig.
Önskvärd med erfarenhet av att ha jobbat med skadligt bruk och beroende/hemlöshet och/eller psykisk ohälsa.
Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt kan dokumentera utifrån gällande regler och föreskrifter.
Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet även innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Schemalagd arbetstid, dag, kväll och under helger (38,25 t/vecka).
