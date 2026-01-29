Sommarvikariat sjuksköterskor
2026-01-29
Söker du en utmaning, trevliga kollegor och att arbeta i en kommun där sommaren är något extra? Då behöver dig! Välkommen till vårt team på Nynäshamns Kommun.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
I Nynäshamn arbetar vi tillsammans med människor i fokus. I det variationsrika jobbet som sjuksköterska bidrar du till allas välbefinnande och får möjlighet att både utmanas och utvecklas i en kreativ miljö. Den positiva arbetsmiljön förstärks av våra vackra omgivningar med en mångfald av möjligheter att hämta ny kraft.
Tillsammans med teamet skapar du förutsättningar för att de boende ska få en bra livskvalitet. Det är ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik och vi arbetar alltid för individens bästa. Arbetet består av sedvanliga uppgifter så som:
• tvärprofessionellt arbete utifrån individens behov
• handledning och arbetsledning av personal
• delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt uppföljning kring dessa
• dokumentering i databaserad journal.
Du är omvårdnadsansvarig för dina brukare, du gör bedömning och insatser i samråd med ansvarig läkare. Du samarbetar med omvårdnadspersonal samt enhets- och gruppchefer. I din roll som sjuksköterska har du även kontakt med jourläkare, externa vårdgivare och närstående.
Vi söker sjuksköterskor som vill göra skillnad och kommer arbeta under sommaren både på schema dag, kväll och helg samt för timanställningar.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Nynäshamn kommun erbjuder i dag vård- och omsorgsboende för äldre, för personer med demenssjukdom, för de som behöver extra stöd, vård och omsorg enligt LSS. Det finns idag fyra äldreboenden, fem gruppbostäder och två servicebostäder med särskild service för vuxna enligt LSS i kommunens regi.
Hälso-och sjukvårdsenheten består av verksamhetschef, enhetschef, samordnande sjuksköterska, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar i team runt brukaren i nära samarbete med omsorgspersonal för att kunna erbjuda en vård och omsorg av mycket god kvalitét. Vi har ett stort intresse för utvecklingsarbete på våra boenden. Tillsammans skapar vi en vård att vara riktigt stolt över.
Vårt uppdrag är att se till att varje brukare får en god och säker vård, såväl vid kroniska som akuta sjukdomstillstånd, samt vid vård i livets slut. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska får du varierande arbetsuppgifter och spännande utmaningar.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• legitimation som sjuksköterska
• arbetat som sjuksköterska i 1-5 år
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• B-körkort och god körvana.
Det är meriterande om du har:
• utbildning inom äldreomsorg/funktionshinderområdet.
Personliga egenskaper vi letar efter
I ditt arbete är du välorganiserad och planerar och prioriterar med gott omdöme. Du kan fatta snabba och korrekta beslut trots begränsad information eller i komplexa situationer samt bibehåller ditt goda omdöme och humör även under tidspress.
Du är en lagspelare och delar kunskap och erfarenheter med dina kollegor, samtidigt som du kan arbeta bra självständigt. Du har förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt för att säkerställa att budskap når fram och du följer upp arbete och resultat. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten och har intresse för att arbeta med utvecklingsarbete.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Sommarjobb
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 6
Ref. nr: SON/2025/0061/023 Ersättning
Lönen sätts individuellt . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
Facklig företrädare 08-520 680 00 Jobbnummer
9712773