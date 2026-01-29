Sommarvikariat särskilt boende och hemtjänsten
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd. Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu sommarpersonal till särskilt boende, korttidsenheten och hemtjänsten, våra arbetsplatser finns i Tierp, Söderfors, Örbyhus och Karlholm.
3st särskilda boenden - Brukarna har egna rum med gemensamma utrymmen i anslutning. Som undersköterska/vårdbiträde på våra särskilda boenden arbetar du med brukare och deras omvårdnad.
1: Wesslandia, särskilt boende Karlholm - 84 Lägenheter samt växelvård och korttidsplatser, bemannas dygnet runt med vaken natt.
2: Åskarbygården, särskilt boende Tierp - 43 Lägenheter, bemannas dygnet runt med vaken natt.
3: Vendelgården, särskilt boende Örbyhus - 30 Lägenheter, bemannas dygnet runt med vaken natt.
1st korttidsenhet - Brukarna har egna rum med gemensamma utrymmen i anslutning. Som undersköterska/vårdbiträde på korttidsenheten arbetar du med brukare och deras omvårdnad, med fokus på vardagsrehabilitering.
Korttidsenhet, Örbyhus - 14 Vårdplatser, bemannas dygnet runt med vaken natt.
3st hemtjänstgrupper - Brukarna bor i ordinärt boende. Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du med brukare och deras omvårdnad, med fokus på vardagsrehabilitering i enskilda hem. För längre sträckor använder vi tjänstebil, och i centrala områden går vi och cyklar ut till omsorgstagarna. Körkort med manuell växellåda är ett krav i flera av våra hemtjänstgrupper.
Hemtjänst Norra, Karlholm - bemannas dygnet runt med vaken natt.
Hemtjänst Västra, Tierp & Söderfors - bemannas dygnet runt med vaken natt.
Hemtjänst Östra, Örbyhus - bemannas dygnet runt med vaken natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill sommarjobba i någon av våra verksamheter. Inom äldreomsorgen får du ett meningsfullt och givande arbete där du kan göra skillnad för våra brukare. Dina huvudarbetsuppgifter kommer att vara att stötta våra brukare i vardagen och utgå från deras individuella genomförandeplan. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering.
Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.
Vi söker dig som är lugn, strukturerad och ansvarsfull och har goda kunskaper i det svenska språket. Krav ställs på dig att dokumentera i vårat journalsystem och att du kan anpassa din kommunikation i kontakt med våra brukare. Arbetet passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill arbeta med människor i behov av stöd och service.
Meriterande om du har arbetslivserfarenhet eller relevant utbildning. För tjänsten krävs det att du uppvisar giltigt utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
