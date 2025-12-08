Sommarvikariat | Mättekniker
Kaunis Iron AB / Teknikjobb / Pajala Visa alla teknikjobb i Pajala
2025-12-08
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kaunis Iron AB i Pajala
, Kiruna
, Luleå
eller i hela Sverige
Kaunis Iron driver järnmalmsgruvan i Pajala. Vi gör det med respekt, engagemang och nyfikenhet för både människa och miljö. Tillsammans bygger vi en hållbar och långsiktig gruvnäring som skapar värde för lokalsamhället. Vårt unika järnmalmskoncentrat är starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.
Under perioden juni-augusti behöver vi din hjälp när vår ordinarie personal går på semester. Vi söker därför ett antal personer som kan stötta upp i verksamheten under sommarperioden. Arbetet innebär att du ansvarar för ett område under ständig förändring som ställer höga krav på skyddsmedvetenhet och säkerhet. Då vår verksamhet bedrivs på gruvområdet i Kaunisvaara är du stationerad på plats där.
Arbetsuppgifter
Som mättekniker är du en del av planeringsavdelningen vid gruvan som ansvarar för både den kortsiktiga och långsiktiga brytningsplaneringen, mätning, geologi och haltkontroll. Du arbetar i ett team med ansvar för gruvplaneringen i Kaunisvaara gruvområde. Du kommer att ansvara för att driftsorganisationen får de inmätningar och planeringsunderlag som erfordras för att säkerställa en säker drift. Du kommer att arbeta med utsättning och inmätning av borrhål, tippar, vägar, lastplatser samt lastgränser. I arbetet ingår även att utföra kontroll av lastnivåer och profiler.
Utbildning och kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Det är meriterande med utbildning i mätteknik på högskolenivå samt geologisk utbildning. För anställning krävs förmåga att kommunicera på svenska. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av mätningsarbete från bygg eller gruvindustrin. Du bör ha god förmåga att hantera Microsoft Offices produkter framför allt Excel. Det är också meriterande med erfarenhet av Topocad- och /eller andra mät/Cadprogram. Tillgång till bil är nödvändigt. För anställning krävs körkort, klass B för manuell växellåda. Publiceringsdatum2025-12-08Dina personliga egenskaper
Då vi är ett bolag under utveckling ser vi att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du besitter en god samarbetsförmåga och kan fungera med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lägger stor vikt på att ge en bra service till dina kollegor, är hjälpsam och tillmötesgående. Du innehar en personlig mognad och integritet som gör att du är trygg, stabil, ärlig och har självinsikt. Som person är du lojal, du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du ser mångfald som en tillgång och värdesätter olikheter.
Rent praktiskt kan jobbet innebära ganska fysiskt krävande arbete så att vara i god fysisk form är en förutsättning.
Arbetstider
Arbetstiden är skiftgång 7-7, vilket innebär för- och eftermiddagsskift med mellanliggande ledighet. Tillträde
Enlig överenskommelse. Ersättning
Enligt Tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Anställningsvillkor
Vikariat under ordinarier personals semester.
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll komma att genomföras. Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Mera information om oss hittar du på www.kaunisiron.se.
Om du har frågor som rör arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekrytering@kaunisiron.se
så kommer dina frågor att besvaras löpande.
Sista ansökningsdag är 28 februari 2023. Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaunis Iron AB
(org.nr 559003-4103) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruvplaneringschef
Alexander Kohkoinen alexander.kohkoinen@kaunisiron.se Jobbnummer
9632554