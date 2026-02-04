Sommarvikariat inom LSS
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Boendestödjare
Sommarvikarie, Årsta Gård
Är du utbildad inom vård och omsorg eller går en sådan utbildning just nu? Vill du arbeta med något meningsfullt och skapa fina sommarminnen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning?
Skaffa dig värdefull erfarenhet inför ditt fortsatta yrkesliv tillsammans med oss - på en naturskön oas "mitt i stan", med anrik historia. Nu förstärker vi vår arbetsgrupp med fler boendestödjare för vikariat under sommaren.
Årsta gård finns i utkanten av Årsta i södra Stockholm. Verksamheten erbjuder anpassad grund- och gymnasieskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och har Waldorfpedagogisk inriktning. Här finns även boende, korttidshem, daglig verksamhet och fritids - enligt LSS.
Här växer livet, det är en ledstjärna på Årsta Gård. Varje dag ser vi hur rätt insatser gör skillnad och arbetet sker utifrån våra värderingar: gemenskap, trygghet och utveckling. Genom praktisk undervisning, en tydlig rytm och stöttande kommunikation ger vi varje elev möjlighet att utvecklas utifrån just sina förutsättningar.
Som boendestödjare har du en viktig roll för de elever som bor i våra barn- eller korttidsboenden.
Dina arbetsuppgifter
Ingå i arbetsgruppen av boendestödjare i våra barn- och korttidsboenden.
Arbeta varierande arbetstider, med betoning på kvällar, helger och nätter (sovande jour eller vaknatt) med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och stora omvårdnadsbehov.
Ta hand om alla arbetsuppgifter som förekommer i ett hem.
Stödja med fysisk omvårdnad.
Stötta och delta vid fritidsaktiviteter.
Erbjuda en trygg och förutsägbar plats genom att aktivt använda alternativa kompletterande kommunikationshjälpmedel.
Om dig
Krav:
• Vi söker dig som är utbildad inom vård och omsorg, eller går en sådan utbildning just nu och söker sommarjobb.
• Minst tre års erfarenhet av arbete med vår målgrupp, barn, ungdomar och vuxna med IF-diagnoser.
• Du behöver kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. Kan beställas här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen elever med IF-diagnoser, lågaffektivt bemötande samt bildstöd och teckenassisterad kommunikation (TAKK).
• Erfarenhet av Waldorfpedagogik och läkepedagogiskt arbete.
• Kunskap i dokumentationssystem, där du måste behärska svenska språket i tal och skrift.
• Extra utbildning och specialisering inom Durewall, Studio 3 - lågaffektivt bemötande.
Personliga egenskaper
• Du är en trygg och varm person med en stor portion tålamod.
• Du har lätt att kommunicera med andra, är kreativ och lösningsfokuserad.
• Du är van att fatta snabba beslut.
Detaljer
Arbetsplats: Stiftelsen Årsta Gårds barnboende och korttidsvistelse.
Anställningsform: Vid behov.
Omfattning: Varierande
Tillträde: Enligt överenskommelse dock senast 12 Juni
Lön: Timlön, Enligt överenskommelse enligt rådande lönestruktur på arbetsplatsen
Skicka cv och personligt brev till jobb@arstagard.se
Sista dag att ansöka är senast 28/2 2026.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringsperioden löper ut.
Frågor besvaras av:
Karen Forss , Lön & HR specialist karen.forss@arstagard.se
Mobil: 073-3589257
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@arstagard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Årsta Gård
Svärdlångsvägen 16 (visa karta
)
120 60 ÅRSTA Arbetsplats
Stiftelsen Årsta Gård Jobbnummer
9723179