Sommarvikariat inom hemtjänst, Berga
2026-01-19
Ett sommarjobb inom hemtjänsten är fullt av personliga möten, där du gör skillnad - ett besök i taget.
Hos Bräcke diakoni söker vi nu sommarvikarier till hemtjänsten Berga i Linköping City Syd. Vi är idéburna och arbetar med omtanke, helhetsansvar och långsiktighet. Hos oss får du ett jobb där varje möte räknas.
Ditt jobb i sommar
Som sommarvikarie är din viktigaste uppgift att skapa trygghet och vara ett stöd i kundernas vardag och hemmiljö. Tillsammans med kollegor inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering bidrar du till en trygg helhet för kunden. Du arbetar vid behov, från enstaka pass under våren till längre, schemalagda perioder under sommaren. Ditt jobb kan handla om att:
ge insatser på våra trygghetsboenden och hos kunder i närområdet,
ge stöd i personlig omvårdnad,
hjälpa till med serviceinsatser i hemmet,
- dokumentera och utföra medicindelegering - efter utbildning och handledning av sjuksköterska,
- uppmuntra till aktiviteter som frukostklubb, spelstunder och utflykter,
vara ett sällskap och socialt stöd i vardagen.
Vem vi söker
Du är över 18 år och vill jobba extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till undersköterska, sjuksköterska - eller har redan erfarenhet av omsorgsarbete. Du trivs i ett jobb där du ibland arbetar självständigt, men alltid är en del av ett team. Du är uppmärksam på behov, tar initiativ när det behövs och möter människor med respekt och värme.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
- Du har fyllt 18 år
- Du kan cykla
- Du pratar och skriver obehindrat på svenska, med godkänt betyg i svenska 1 eller SAS 1 (gymnasienivå) och har grundläggande datorvana.
- Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, och erfarenhet från hemtjänst är ett extra plus.
Bräcke hemtjänst Berga
På Hemtjänst Berga arbetar nära varandra, hjälps åt i vardagen och har tydliga rutiner som gör att du får en trygg start och stöd längs vägen. Arbetet utgår från området Berga/Ramshäll och trygghetsboendet Ramstorp, där du möter kunder i deras hem och bidrar till en trygg och fungerande vardag. Som en del av Bräcke diakoni har vi helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd - vilket gör att vi kan möta fler behov och skapa en trygg vardag för våra kunder.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks, i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Berga Kontakt
Dan Borén 0702-945879 Jobbnummer
9693057