Sommarvikariat arbetsterapeut/fysioterapeut
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Välkommen till Attendo Tunagården
Vill du arbeta i en omvårdnadsinriktad och hemtrevlig miljö där du gör verklig skillnad för de äldre? Attendo Tunagården söker nu erfaren arbetsterapeut/fysioterapeut som vill bli en del av vårt rehabiliteringsteam under sommaren.
Beskrivning av tjänsten Som sommarvikarie hos oss ingår du i ett team som arbetar nära tillsammans. Du kommer att:
Genomföra funktionsbedömningar, utföra och anpassa rehabiliterande insatser. Stödja personalen i ett rehabiliterande förhållningssätt. Dokumentation sker i Lifecare.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med fokus på de äldres trygghet delaktighet och livskvalitet.
Vi söker dig som är arbetsterapeut/fysioterapeut med arbetslivserfarenhet gärna från kommunal rehabilitering.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i Lifecare och har jobbat med utprovning av hjälpmedel
Timvikarie/sommarvikariat
Arbetstider under vardagar
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Helene Almqvist Biträdande Verksamhetschef/Leg. arbetsterapeut 072 1912765 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
https://attendosverige.teamtailor.com
Forsbackavägen 2 (visa karta
)
781 91 BORLÄNGE Arbetsplats
Attendo Sverige
9828686