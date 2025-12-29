Sommarvikariat - Utredare bedrägerisektionen
2025-12-29
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik.
Bedrägerisektionen tillhör utredningsenheten i region Väst. Brottsfenomenet bedrägeri utvecklas och förändras i takt med utvecklingen i samhället. Därför är en stor uppgift för bedrägerisektionen att utveckla verksamheten för att möta nya förutsättningar. Bedrägerisektionen ansvarar för handläggningen av regionens inkomna bedrägeribrottsärenden. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som utredare är du placerad i bedrägerisektionens ärendeinflöde. Du kommer utreda bedrägeribrott av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare, där du utför initiala utredningsåtgärder för att säkra bevisning och om möjligt få fram en misstänkt. Som utredare har du ett flertal ärenden, där du löpande får nya efterhand och där ärendena är av kortare karaktär. Du bereder och ansvarar för dina egna ärenden samt håller vittnes- och målsägandeförhör. En stor del av arbetet innebär att samla in information, bl. a genom kameraövervakning, transaktioner och rapporter. Tjänsten innebär kontaktytor mot externa aktörer som banker, butiker och andra myndigheter. Du kommer få introduktion till rollen av erfarna utredare på sektionen.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Initiala utredningsåtgärder.
• Hålla vittnes- och målsägandeförhör.
• Insamling av information.
• Skriva sammanfattande PM.
• Kontakt med externa aktörer och myndigheter.
• Andra förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
• Genomför pågående polisutbildning
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du även har:
• Genomfört kursen brottsutredning på polishögskolan.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom polisen.
• Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom statlig verksamhet.
• Erfarenhet av Polisens utredningssystem Durtvå.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, stabil och fokuserar på rätt saker. Som utredare har du en mängd olika ärenden, vi ser därför att du är självgående och tar ansvar för din uppgift samtidigt som du driver dina processer framåt. I utredarens arbetsuppgifter ligger vittnes- och målsägandeförhör såväl som informationsinhämtning och externa kontakter, vilket kräver att du är en strukturerad person som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Göteborg. Bedrägerisektionen är en regional sektion, vilket skapar möjlighet till andra placeringsorter inom Polisregion Väst efter överenskommelse.
Arbetstid: Flexibel arbetstid. Dagtid.
Tillträde: juni enligt överenskommelse
Funktion: Utredare bedrägeri
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats. Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
