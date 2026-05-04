Sommarvikariat - undersköterska till mottagningsteamet
Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad, varje dag?
Som undersköterska i vårt mottagningsteam har du en central och betydelsefull roll i att skapa en trygg, säker och välfungerande hemgång för personer som skrivs ut från sjukhus. Du möter människor i en viktig omställning och arbetar nära ett tvärprofessionellt team där din kompetens och dina observationer är avgörande för helheten. Tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kartlägger och planerar ni individuellt anpassade insatser inom omvårdnad, rehabilitering och hemsjukvård, alltid med individens behov, delaktighet och trygghet i fokus. Rollen är varierande och ansvarsfull, med en kombination av självständigt arbete och nära samarbete i teamet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Medverka i kartläggning av omvårdnadsbehov hos kunder i hemmet
* Utföra omvårdnadsinsatser utifrån kundens individuella behov
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
* Observera kundens hälsa, funktionsförmåga och vardag samt rapportera förändringar
* Dokumentera enligt gällande riktlinjer och bidra till god kvalitet och uppföljning
* Samarbeta nära med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut genom dagliga avstämningar
* Bidra till ett professionellt och respektfullt bemötande i alla kontakter
På Landskrona Omsorg AB blir du en del av ett tryggt och välfungerande team där samarbete, respekt och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder ett självständigt och meningsfullt arbete där du med din kompetens får bidra till att skapa trygghet för våra kunder. Här får du arbeta nära engagerade kollegor i en verksamhet där ditt arbete gör verklig skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och målmedveten och som trivs med att arbeta i ett sammanhang där god planering och samordning är avgörande för helheten. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, organiserar ditt arbete effektivt och ser till att insatser genomförs med kvalitet och i rätt tid, något som är särskilt viktigt för att skapa en trygg och välfungerande hemgång för våra kunder.
Du är stabil och har förmåga att hantera stress och förändringar på ett lugnt och konstruktivt sätt. I en vardag där förutsättningar kan förändras snabbt behåller du ett professionellt förhållningssätt och bidrar med trygghet och ett positivt bemötande, både gentemot kunder och kollegor.
Som person är du hänsynstagande och lyhörd, med god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och behov. Du lyssnar, visar respekt och skapar förtroendefulla möten. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt, du arbetar tillsammans med andra yrkesprofessioner, anpassar dig till gemensamma mål och bidrar till lösningar som fungerar för både teamet och individen.
Krav för tjänsten:
* Genomfört vård och omsorgsprogram med godkända betyg
* B-körkort
* Cykelkunnig
* Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av yrkesutövning inom vårdyrket
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
För en anställning i Landskrona Omsorg krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Det utdrag du beställer heter för arbete i hemmet med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322420".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Johanna Lindblom johanna.lindblom@landskrona.se 0418-470025
9888160