Sommarvikariat - Arbetsterapeut samt fysioterapeut
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Staffanstorp Visa alla sjukgymnastjobb i Staffanstorp
2026-02-18
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Staffanstorp
, Lund
, Malmö
, Kävlinge
, Vellinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Vardaga i Staffanstorp en positiv och pedagogisk arbetsterapeut/fysioterapeut för uppdrag i sommar. I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Om Villa Roos Park
Villa Roos Park är ett modernt, demensvänligt äldreboende i Staffanstorp. Här finns 63 lägenheter, en stor trädgård, odlingslotter samt inglasad vinterträdgård. Verksamheten är specialiserad och anpassad för boende med demens, vilket präglar utformning och inredning. På Villa Roos Park finns även en avdelning med åtta platser som är inriktad på korttidsvård, inriktning somatik.
Om Villa Vikhem
Villa Vikhem är ett äldreboende på Vikhensområdet i Staffanstorp. Här finns 60 platser, 40 inriktade inom somatiken. 20 platser bedrivs som korttidsvård.
Om rollen
Du arbetar i ett team tillsammans med övrig rehabpersonal, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du:
gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön.
provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.
får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik m.m.
har kontakt med de boendes närstående.
Om rollen
I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Ofta innebär detta att du:
undersöker /bedömer/behandlar de boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar
provar ut och ordinerar medicinska hjälpmedel
jobbar förebyggande genom att utbilda övriga medarbetare om förflyttningsteknik för att undvika belastningsskador.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg
tycker mycket om att möta människor i olika situationer
är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv
har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor.
Du är legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-18Övrig information
Sysselsättningsgrad: heltid, 40h/vecka. Helgrfri måndag - fredag. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 260330 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Christina Åhlin, christina.ahlin@vardaga.se
. Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7238379-1849003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Niels Bunkeflos väg (visa karta
)
262 57 BUNKEFLOSTRAND Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9751089