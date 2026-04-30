Sommarpersonal till Swehatch
Swehatch AB är ett företag som producerar och levererar daggamla kycklingar i Sverige. Verksamheten är belägen i Väderstad i Mjölby kommun. Företaget ingår i koncernen Scandi Standard, som bland annat äger varumärkena Kronfågel i Sverige och Danpo i Danmark. Koncernen finns representerad i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland.
Swehatch omfattar både djurproduktion - där företaget tar fram kläckägg - och två kläckerier där de daggamla kycklingarna kläcks. De har verksamhet på tre orter i Sverige: Flyinge, Hagby och Väderstad.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Montico söker sommarpersonal till Swehatch i Väderstad för perioden vecka 26-33.
Som en del av teamet får du arbeta med varierande och viktiga arbetsuppgifter inom fjäderfäproduktionen. Du blir en betydelsefull del av verksamheten - ta chansen att vara med och gör skillnad på Swehatch!Dina arbetsuppgifter
Övervakning och skötsel av produktionen
Hantering av ägg och kyckling
Tvättning av maskiner
Övriga produktionsuppgifter
Arbetet innefattar tunga moment och tunga lyft.
Tjänsten är schemalagd 5 av 7 dagar, dagtid alla veckans dagar inklusive helgdagar.
Tidigare erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav.
Vi söker dig som
Ansvarsfull och noggrann
Serviceinriktad och samarbetsvillig
Bekväm i ett högt arbetstempo
Förmögen att hantera flera uppgifter samtidigt
Kommunikativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Du förväntas ha en positiv inställning, vilja att lära dig och gärna ett tekniskt intresse - dessa egenskaper är centrala för bedömningen.
Observera: Du får inte ha fjäderfä eller reptiler hemma eller som hobby.Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år
Körkort och tillgång till bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Kungsvägen 67 (visa karta
)
595 41 MJÖLBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Gabriella Jarjis gabriella.jarjis@montico.se
9884283