Sommarpersonal till Backaplan
2026-04-28
Vill du ha ett sommarjobb där ingen dag är den andra lik och där du får både jobba och ha kul? Då kan det vara dig vi letar efter till vårt sommarcrew på Rusta!
Arbetet i ett Rustavaruhus är fartfyllt och omväxlande, tempot är högt, men glädjen är högre! I kassan, bland hyllorna och mitt i våra kampanjer är det du som skapar kundupplevelsen. Du möter våra kunder med ett leende och ser till att butiken är snygg, påfylld och inspirerande. Ena dagen hjälper du en kund att hitta rätt resväska, nästa dag bygger du om en hel avdelning. Ingen dag är den andra lik - och det älskar vi!
Du behöver inte kunna allt från början - vi lär dig! Men vi tror att du:
Gillar att snacka med folk och göra deras dag lite bättre
Trivs när det går undan och löser problem med ett "det fixar jag!"
Har möjlighet att jobba morgon, dag, kväll och helg
Sprider positiv energi och vill växa med oss
Har du jobbat i butik tidigare? Toppen! Men viktigast för oss är att du har rätt inställning.
Vad är det som gör Rusta till - ja, Rusta?
Våra värderingar är inte bara ord på ett papper - de är något vi faktiskt jobbar efter varje dag:
Enkelhet - Vi gillar raka vägar och smarta lösningar. Varför krångla till det?
Mod - Vi vågar testa nytt och vi lär oss längs vägen - det är så vi utvecklas.
Engagemang - Vi bryr oss på riktigt, tar ansvar och gör vårt bästa - varje dag.
Tillsammans - Hos oss vinner laget, inte jaget. Vi stöttar varandra och lyckas ihop.
Så här går det till när du söker
Hos oss skippar vi CV och personligt brev (ja, du läste rätt!). Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra.
Utöver en chattintervju vill vi lära känna dig genom:
Några urvalsfrågor du svarar på när du ansöker
Ett kort test (bara lugn - det är inget matteprov)
Intervju på plats i varuhuset
Digital referenstagning
En bakgrundskoll - inget konstigt, bara rutin
Vill du förbereda dig? Här är ett tips: Tips inför chatten med Hubert
Vad en bakgrundskontroll är? Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Är du pepp?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekunden.
Anställningsform: Semestervikariat
Omfattning: Deltid (25-50%)
Period: Juni-augusti
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Vi längtar efter att få lära känna dig - Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
