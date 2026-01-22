Sommarlägerledare Sala kommun 2026
Är du redo för en sommar du sent kommer glömma? Sala kommun söker dig som brinner för att inspirera unga och skapa roliga, lärorika upplevelser som sommarlägerledare 2026!
Rollen
Som sommarlägerledare kommer du att ha det mest spännande jobbet i sommar! Ditt uppdrag blir att planera, arrangera och leda olika aktiviteter för våra lägerdeltagare, allt från spännande upptäcktsfärder till kreativa projekt. Vi letar efter någon som kan balansera friheten av självständigt arbete med kraften i teamwork. Du kommer att vara en del av en organisation som stödjer och skyddar vårt samhälle genom utbildning, socialtjänst och vård. Det finns en stark kultur av samarbete, lärande och personlig utveckling. Är du en mästare på att få folk att skratta samtidigt som du håller dem engagerade? Då är det här jobbet för dig!
Varför Sala kommun?
Så varför Sala? Vart annars kan man få möjlighet jobba med så många olika verksamheter på en och samma sommar? Fiske, bad, skapande, extremsport, data/spel, sommarkockar, mysterier, tävlingar/lekar, djur & natur etc. etc.
Vad vi söker
Vi letar efter dig som har:
• Ett positivt förhållningssätt och en förmåga att engagera och inkludera.
• Flexibilitet och initiativkraft.
• En passion för att påverka och göra skillnad i unga människors liv.
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar eller annan relevant experiencenhet, samt en vilja att utvecklas och lära kontinuerligt.
Vill du bli en del av ett team där engagemang och respekt för individen är centrala? Där initiativrikedom och problemlösning är vardag? Hos oss är du viktig och vi stöttar din personliga utveckling, allt i en rolig och säker arbetsmiljö.
Kom och sprid glädje!
Så, är du redo att ta dig an rollen som vår nästa sommarlägerledare och göra sommaren 2026 oförglömlig för både dig själv och våra unga deltagare? Låt oss tillsammans skapa minnen som varar livet ut i det vackra Sala, Sverige! Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team där stödet och tilliten flödar som den varmaste sommarsolen!
Kvalifikationer:
Du behöver ha ett intresse och erfarenhet (läger alt. kolloerfarenhet) av att arbeta med barn eller ungdomar, vilket är meriterande. Vi ser gärna att du har en fritidsledarutbildning eller likvärdig utbildning. Minst B-körkort är högt prioriterat. Registerutdrag skall medtas till ev intervju.
Arbetstid:
2026-06-10 - 2026-06-26 samt 2026-07-27 - 2026-08-14 (3 planeringsdagar + 5 lägerveckor) Timlön, kollektivavtal finns.
Intervjuer:
Det kommer vara fortlöpande intervjuer och sista ansökningsdagen är 2026-02-26.
Vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att kontakta:
Björn Rojling Föreståndare 0224-74 78 52.bjorn.rojling@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
