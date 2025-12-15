Sommarjobba som Montör!
Söker du ett aktivt sommarjobb som montör och har elkompetens eller utbildning i säkra lyft? Nu finns möjlighet att arbeta praktiskt i en industriell miljö där säkerhet, kvalitet och teamwork står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som montör under sommaren arbetar du med montage av komponenter och utrustning enligt instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Rollen kräver att du har elkompetens eller giltig utbildning i säkra lyft, då arbetet innefattar moment med särskilda säkerhetskrav.Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter
Arbete enligt el- och säkerhetsföreskrifter
Användning av lyfthjälpmedel vid montage
Kontroll och kvalitetssäkring av utfört arbete
Samarbete med kollegor i produktionen
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har elkompetens och/eller giltig utbildning i säkra lyft (krav)
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med praktiskt arbete och fysiska moment
Har möjlighet att arbeta heltid under sommaren
Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
