Sommarjobba som Montör!

2025-12-15


Söker du ett aktivt sommarjobb som montör och har elkompetens eller utbildning i säkra lyft? Nu finns möjlighet att arbeta praktiskt i en industriell miljö där säkerhet, kvalitet och teamwork står i fokus.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om tjänsten
Som montör under sommaren arbetar du med montage av komponenter och utrustning enligt instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Rollen kräver att du har elkompetens eller giltig utbildning i säkra lyft, då arbetet innefattar moment med särskilda säkerhetskrav.

Dina arbetsuppgifter
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter

Arbete enligt el- och säkerhetsföreskrifter

Användning av lyfthjälpmedel vid montage

Kontroll och kvalitetssäkring av utfört arbete

Samarbete med kollegor i produktionen

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:

Har elkompetens och/eller giltig utbildning i säkra lyft (krav)

Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Trivs med praktiskt arbete och fysiska moment

Har möjlighet att arbeta heltid under sommaren

Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.

Om företaget
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Stora Gatan 44A (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9645819

