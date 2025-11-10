Sommarjobb, vårdadministratör, kirurgkliniken, Jönköping
Kirurgkliniken, Länsjukhuset Ryhov
Ett sommarjobb hos oss gör att du tryggar för dig själv inför framtiden via den erfarenheten som ett sommarjobb ger dig. Ett sommarjobb gör också skillnad för våra invånare.
Rollen som vårdadministratör/läkarsekreterare
Som vårdadministratör/läkarsekreterare består arbetsuppgifterna till stor del av dokumentation i journalsystemet Cosmic men även andra administrativa arbetsuppgifter. Arbetstiden är vardagar, klockan 07.30 - 16.15.
Din blivande arbetsplats
Vi är 16 stycken vårdadministratörer på kirurgkliniken Ryhov och varje vårdadministratör tillhör ett team där läkare, sjuksköterska och undersköterska finns representerade. Arbetet är varierande, utvecklande och serviceandan "här hjälps vi åt" är mycket viktig.
Läs gärna mer om kirurgkliniken här: Kirurgkliniken
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller läkarsekreterare. Du som studerar till vårdadministratör kan arbeta som läkarsekreterare efter ett års studier. Studerar du till läkare kan du söka efter termin fyra.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss kommer du få en sommar där du tar med dig kunskap, erfarenhet och samtidigt en tid tillsammans med trevliga kollegor! Du får en bred kunskap i arbetet med patientdokumentation då vi på kirurgkliniken handhar journaldokumentationen för samtliga våra enheter - mottagning, endoskopiverksamhet och vårdavdelning.
Vi har behov av sommarvikarier vecka 25 till och med vecka 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under sex till åtta veckor. En introduktion sker under vecka 25.
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
administrativ enhetschef Ulrika Axelsson Francke, 010-242 1324, ulrika.axelsson.francke@rjl.se
eller
rekryteringsspecialist Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Varmt välkommen till den vårdadministrativa enheten på kirurgkliniken i Jönköping!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/ Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
