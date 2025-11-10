Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsassistent, medicinkliniken, Jönköping
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Vill du arbeta med personcentrerad vård i specialiserad akutsjukvård, ta då möjligheten att bli vår nya kollega i sommar!
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken är en av länets största kliniker med 400 anställda och som har en stor klinisk bredd, goda utvecklingsmöjligheter och där vi värdesätter vårt teamarbete.
Vi har möjlighet att erbjuda sommarvikariat på följande vårdenheter:
Medicin A: Inriktning hematologi och njurmedicinhttps://www.instagram.com/medicin.a_ryhov
Medicin B: Inriktning neurologi, strokevård samt trombolysbehandlinghttps://www.instagram.com/neurologen_ryhov/
Medicin C: Inriktning endokrinologi, diabetes samt lung- och allergimedicin
Medicin E: Inriktning kardiologihttps://www.instagram.com/kardiologen_ryhov/
Medicin F: Inriktning njurmedicin och dialysbehandling
Läs gärna mer om medicinkliniken här:
Medicinkliniken
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Studerar du till sjuksköterska eller läkare och har avslutat termin tre, har du också möjlighet att söka men individuell prövning kan ske tidigare.
Vårt erbjudande till dig
Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026 på medicinkliniken! Vi har stor erfarenhet av att ta emot sommarvikarier och kommer göra vårt yttersta för att ge dig värdefulla kunskaper som du kan ta med dig in i din framtida yrkesroll.
Vi har behov av sommarvikarier v. 24 till och med v. 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under åtta veckor. Du kommer att erbjudas avdelningsspecifik samt regiongemensam introduktion innan vikariatets start.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter
Medicin A:
Miriam Gadmar, 010-242 20 72, miriam.gadmar@rjl.se
Martin Sandgren, 010-242 20 77, martin.sandgren@rjl.se
Medicin B:
Therese Hammarlund Stendahl,
010-242 12 21, therese.hammarlund.stendahl@rjl.se
Viktoria Nyemad Löfvin, 010-242 25 22,viktoria.nyemadlofvin@rjl.se
Medicin C:
Sarah Lord, 010-242 20 98, sarah.lord@rjl.se
Camilla Rydh Skogsberg, 010-242 52 88,camilla.rydh.skogsberg@rjl.se
Medicin E:
Eva-Marie Ebefors, 010-242 19 52,eva-marie.ebefors@rjl.se
Pia Junelind-Klang, 010-242 19 58, pia.junelind.klang@rjl.se
Medicin F:
Carin Alm, 010-241 51 20, carin.alm@rjl.se
Ulrica Werner, 010-241 51 21, ulrica.werner@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss. Varmt välkommen till medicinkliniken till sommaren!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Undersköterska är från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ange i din ansökan om du har ansökt om detta. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel, ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att du fortsatt ska kunna behålla titeln undersköterska.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
