Sommarjobb som Ingenjör
Heidelberg Materials Cement Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Gotland Visa alla maskiningenjörsjobb i Gotland
2026-01-23
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med nära noll nettoutsläpp av koldioxid. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Gratis träning i vårt fräscha gym
Din roll
Du kommer att få ett eller flera projekt inom exempelvis produktion, projekt, miljö, Kvalite eller underhåll för att prova på att arbeta som ingenjör under juni-augusti. Som handledare har du våra erfarna ingenjör inom fabriken.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Du går en ingenjörsutbildning inom maskin, process, miljö eller liknande. Vi söker dig som gillar att lösa problem, är analytisk och strukturerad samt gillar att arbeta både självständigt och i grupp. Svårighetsgrad på projekt utgår ifrån din utbildningsnivå.Så ansöker du
Tjänsten är visstid mellan juni och augusti med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna eller Operativ chef Hassan Alamien. Sista ansökningsdag är den 15 februari, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Enligt Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Kontakt
HR-generalist
Hanna Lenholm hanna.lenholm@heidelbergmaterials.com 073-3285433 Jobbnummer
9702730