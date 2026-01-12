Sommarjobb Scania Oskarshamn
2026-01-12
Sommarjobb på Scania Oskarshamn, Kalmar Län
Är du nyfiken på Scania och har ett intresse för produktion och logistik? För dig som studerar på gymnasium, högskola eller universitet finns det möjlighet att via sommarjobb lära känna oss som företag och få en inblick i hur det är att arbeta hos oss. Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare och vår produktion omfattas av många olika arbetsuppgifter inom olika verksamhetsområden. Vi erbjuder sommarjobb inom våra verkstäder - Press, Kaross, Grund- och Täcklacksmåleri, Montering samt inom logistik och materialhantering.
Vad innebär sommarjobb hos oss?
I Pressverkstaden sköter du som sommarjobbare bland annat de olika pressarna och paketerar plåten som sedan ska svetsas samman i Karossverkstaden, där du kan jobba som bland annat robotoperatör och med materialförsörjning till automatiserade processer. I Målerierna grundmålas och täcklackeras hytterna och här kan arbetsuppgifter bland annat innebära polering, slipning och inspektion. I Monteringsverkstaden monterar du hyttens inredning, komponenter och detaljer. Inom logistik och materialhantering ser du till att material fördelas till Monteringen och dina uppgifter är att packa material och köra truck. Arbetstider är tvåskift, vilket innebär att du varvar med att jobba ena veckan dagtid och nästa vecka kvällstid. Ett fåtal tjänster innebär nattskift. Scania förser dig med information och utbildning för ditt arbete. Detta inkluderar utbildning och truckkörkort för dig som kommer behöva detta. Som sommarjobbare hos oss får du utöver din lön ett friskvårdsbidrag och tillgång till gymmet på vårt Hälsocenter. Fabriken håller stängt 4 veckor mitt på sommaren och under den tiden är du som sommarjobbare ledig utan lön.
Vi söker
På Scania är teamet vårt största drivkraft och därför söker vi dig som är en lagspelare, kommunikativ och som är noggrann i ditt arbete. Du studerar på gymnasium, alternativt har sökt utbildning på högskola eller universitet, eller så är du redan student vid ett lärosäte. Du tycker att produktion och logistik är spännande och du är nyfiken på hur verksamheten fungerar. Eftersom vi arbetar tvåskift krävs det att du som sommarjobbare hos oss ska ha fyllt 18 år. Innan du påbörjar ditt sommarjobb krävs 1 dags introduktion vilken kommer att förläggas någon gång mellan 14-17 Maj. Den dagen är obligatorisk. Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Ange i din ansökan vilka områden som du är intresserad av att arbeta inom. Tjänsterna tillsätts löpande under ansökningsperioden där de flesta kontakterna kommer tas under sportlovsveckan, v.8. Så vänta inte med din ansökan! OBS var vänlig och lås EJ din profil när du skapar din ansökan utan håll den öppen för "any recruiter in my country or region of residence" för en enklare hantering för oss.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-02-15
Om Scania Oskarshamn
Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med nära 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Vi är en modern industri med hög teknologi och automation. Scanias syfte är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva samtidigt som mångfald, inkludering och jämställdhet ligger högt på agendan. Scania Oskarshamn ligger vid kuststaden Oskarshamn som erbjuder ett välmående näringsliv, spännande utbildningsmöjligheter och trevliga fritidsaktiviteter. Närheten till havet och med skogen runt hörnet gör det lätt att förälska sig och slå sig till ro i Oskarshamn. Varmt välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976)
Södra Fabriksgatan 8-10 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Jobbnummer
9677449