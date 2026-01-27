Sommarjobb, Psykiatrin Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-01-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Inom psykiatrin så jobbar du med att skapa relationer till patienterna. Du kommer även att arbeta återhämtningsinriktat och skapa en meningsfull heldygnsvård för patienterna.
Vi söker
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska eller skötare, det är meriterande om du tidigare har arbetat som skötare och har erfarenhet av vårdarbete. Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal- och skrift. Vi ser gärna att du även har kunskaper i Cosmic. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll har du en god helhetssyn och har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressande eller pressande situationer. Du kan bibehålla ett realistisk perspektiv på olika situationer och fokusera på rätt saker. Du ser fördelen med att samarbeta med andra och är utåtriktad och kan skapa kontakter och bibehålla relationer.
Det här får du arbeta med
Den akutpsykiatriska slutenvården bedrivs i det nybyggda Psykiatrihuset i Sunderbyn. Här finns PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning), psykiatriska akutvårdsavdelningar och Beroendecentrum med totalt 32 vårdplatser samt cirka 100 medarbetare. I Psykiatrihuset finns även ECT-mottagning samt en jourmottagning som är öppen dygnet runt. I anslutning till Beroendecentrum finns en LARO-mottagning. På våra slutenvårdavdelningar vårdas patienter inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, samt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vi vårdar patienter med alla typer av psykiatriska sjukdomar, vilket bidrar till en stor variation i arbetet samt ett stort kollegialt stöd. Psykiatrisk omvårdnad är i fokus, vilket även kan innefatta somatiskt omhändertagande och vård av patienter med beroendeproblematik där personcentrerad vård är i fokus. Anhörig - och nätverksarbete har en central funktion i vårt dagliga arbete, patienten och närståendes delaktighet och trygghet är viktig. Du får en viktig roll att vara delaktig i planeringen tillsammans med patienten och ditt vårdlag. Dokumentation är en självklar del av arbetet, samt att vara delaktig i utvecklingen av omvårdnadsarbetet på avdelningen
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder ett sommarvikariat på heltid. Arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Göran Nilsson goran.nilsson@norrbotten.se 0920-28 27 07 Jobbnummer
9707519