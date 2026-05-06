Sommarjobb på Saxå Bruk
Malm&måltid AB / Restaurangbiträdesjobb / Filipstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Filipstad
2026-05-06
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malm&måltid AB i Filipstad
SOMMARJOBB - EXTRA PERSONAL
Saxå Bruk söker extrapersonal för sommarsäsongen med omedelbar anställning.
Vi söker ansvarstagande och flexibla personer som vill bli en del av vårat sommarteam här på Saxå Bruk.
Vi söker flexibla medarbetare som kan hjälpa till med olika arbetsuppgifter inom restaurang och service.
Arbetsuppgifter:
• Hjälp i servering och matsal
• Avdukning och rengöring av bord
• Disk
• Städning och organisering av arbetsytor
• Allmän hjälp till teamet vid behov
Sommarsäsong
Omedelbar anställning
Trevlig arbetsmiljö och teamwork
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Det viktigaste är en positiv inställning, energi och viljan att arbeta i team.
Lön enligt kollektivavtal.
Är du intresserad av att bli en del av teamet på Saxå Bruk? Skicka ditt CV och din tillgänglighet till oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: angel@saxabruk.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malm&måltid AB
(org.nr 559577-1253) Arbetsplats
Saxå Bruk Kontakt
Angel Roiz angel@saxabruk.com 0704465903 Jobbnummer
9896106