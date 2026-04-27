Sommarjobb på L'lamice
Vi söker en serviceinriktade och driven medarbetare till vår servis inför sommarsäsongen. Hos oss är tempot högt, stämningen härlig och fokus ligger alltid på att ge gästen en upplevelse som överträffar förväntningarna.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster
Ansvara för egen station
Rekommendera mat och dryck
Säkerställa hög servicenivå och trivsam atmosfär
Vi söker dig som:
Har ett naturligt driv och gillar att arbeta med människor
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet från restaurang är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett roligt och utvecklande sommarjobb
Ett sammansvetsat team och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom service och försäljning
Introduktion och upplärning på plats
Anställning:
Sommarjobb / Säsong (juni-augusti)
Arbetstid:
Varierande arbetstider, dag/kväll/helgSå ansöker du
Skicka CV samt en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
CV och Personligt brev
E-post: angel.karlstad@llamice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rifats Restaurang i Karlstad AB
(org.nr 556802-0829)
Västra Torggatan 9 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Rifats Restaurang I Karlstad AB Jobbnummer
9877607