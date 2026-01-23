Sommarjobb lager-/logistikmedarbetare
2026-01-23
Är du intresserad av lager eller logistik och vill ha ett spännande sommarjobb? Nu söker vi semesterersättare till produktionen på Essity, Edet Bruk.
Essity Edet Bruk, med ca. 400 anställda, producerar runt 100 000 ton papper i form av toalett- och hushållspapper per år. Vi kännetecknas av en modern och innovativ organisation, där du som medarbetare värderas högt. Vi erbjuder dig en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifter inom lager och logistik
Logistikavdelningen består av ungefär ett fyrtiotal truckförare som är uppdelade i två huvudgrupper. Truckförare hanterar och ansvarar för att färdigprodukter lagras in i lager samt för lastning och lossning av produkter och färdigvara på lastbilar, i containers och på järnväg.
Som truckförare ansvarar du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget operativt för inleveranser, plockning av order, utlastning av färdigvara samt kundanpassning efter specifika kundönskemål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att följa säkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter och utifrån föreskrivna riktlinjer, rutiner & standarder säkerställa:
Godsmottagning av produkter från externa/interna leverantörer
Lastning av Container/Trailer till kund i automatiserat lager
Lossa och lastning av järnvägsvagnar
Framkörning av färdigvara i manuellt lager
Inlagring av produktionspallar i manuellt lager
Förbereda avgående sändningar i automatiserat lager
Godskontroll & avvikelserapportering
Transportövervakning & felavhjälpning
Plockning av order
Inom logistik och transportplanering arbetar du bland annat med:
Justering av lastningstider
Styrning av åkerier under drift
Samarbeta med Supply Service
Kapacitetsplanering
Transportövervakning (Från höglager till utleveransyta)
Dokumentation och tulldeklarering

Profil
Vi vill att du har fullföljt gymnasium, gärna med logistikinriktning, och har fyllt 18 år. Du har några års god och relevant yrkeserfarenhet. Ett krav för truckförare är att du har B-körkort samt A- och B- truckbehörighet, och erfarenhet av motviktstruck. Meriterande är om du har utbildning i brandfarligt gods. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i såväl tal som skrift. Vi förutsätter att du har goda datakunskaper. Personliga egenskaper vi ser som viktiga hos dig är att du är bra på att samarbeta, är flexibel och är nyfiken på att lära dig mer.
Ytterligare information
Arbetstiderna som förekommer är kontinuerligt 3-skift, 2-skift och även dagtid. Skriv i din ansökan vilken typ av tjänst du är intresserad av. Arbetsperioden är från maj - augusti, där antalet veckor du arbetar kan variera. Vi gör löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Syn-/hörseltest och , drog- och alkoholtest kommer genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
