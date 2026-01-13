Sommarjobb Labbiträde, Katrineholm
2026-01-13
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Nu söker vi dig som under sommaren vill jobba på vår provtagningscentral eller på vår provinlämning på laboratoriet på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm.
VAD
På provtagningscentralen är huvuduppgiften venös och kapillär provtagning.
I provinlämningen tar man hand om och förbereder blodproverna för analys. Det är ett viktigt arbete där det krävs att man är strukturerad, noggrann, har datorvana och kan prioritera.
Arbetstider är dagtid måndag - fredag.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du som person är ansvarsfull, jobbar strukturerat och gillar när arbetstempot under vissa perioder är högt.
Vi söker dig som:
- är legitimerad biomedicinsk analytiker, legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller är under utbildning för detta och vill prova på att jobba i laboratoriemiljö
- behärskar svenska i tal och skrift, för att förstå och bli förstådd vid patient- och kundkontakt
- har möjlighet att jobba hela sommaren, perioden juni-augusti (v24-33)
Provtagningsvana eller erfarenhet från laboratorium är meriterande.
Har du frågor om tjänsterna, vänligen kontakta:
Sofia Larsson, Driftchef 010-275 22 24
Varmt välkommen med din ansökan!
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar ca 1,300 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
