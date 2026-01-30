Sommarjobb Kvalitetsoperatör
2026-01-30
Som en av de ledande tillverkarna av absorberande inkontinenshjälpmedel gör Attends livet bättre för människor varje dag. Med många års erfarenhet och en fantastisk utveckling har Attends vuxit till ett globalt bolag med hög teknisk nivå. I Aneby har vi centrum för utveckling, produktion och distribution av våra produkter. Produkterna är utvecklade med hjälp av den senaste teknologin och de skapar trygghet och frihet i vardagen för personer som är i behov av våra produkter. På så sätt värnar vi om hälsa, värdighet och komfort, vilket vi känner oss stolta över. Våra kärnvärden är flexibilitet, integritet, omtanke och nytänkande vilket skapar en arbetsmiljö där vi utvecklas och bryr oss om varandra.
Som kvalitetsoperatör erbjuds du ett omväxlande arbete där du bland annat genomför visuella inspektioner under dina ronderingar i produktionen samt ger support i kvalitetsfrågor. Du ansvarar för dokumentation och frisläppning av våra färdiga produkter i våra system.
Vill du skaffa värdefull erfarenhet i sommar?
Vi söker dig med intresse för kvalitetssäkring. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikation.
Du har lätt för att samarbeta med människor i din omgivning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift och är en van användare av MS Office.
Tjänsten kan innebära arbete enligt skiftschema.
För ytterligare information angående tjänsten, kontakta HR Coordinator Johanna Boij, johanna.boij@attindas.com
. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen att söka sommarjobb på Attends!
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
