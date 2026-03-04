Sommarjobb inom vård och omsorg
Halmstads Kommun / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-03-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du bli en av våra viktiga sommarvikarier 2026! I jobbet kommer du att möta och stötta äldre personer som behöver hjälp i sin vardag eller barn, unga och vuxna med varierande behov.
Det kan handla om att ni lagar mat, städar, dagliga aktiviteter eller går och handlar tillsammans. Du hjälper även till med på- och avklädning, hygien som duscha och toalettbesök.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I arbetet hos oss utgår vi från den enskilde kundens/brukarens behov och önskemål för att utforma god och nära vård och omsorg.
Undersköterska/vårdbiträde Hemtjänst
Du förflyttar dig främst med bil och ibland med cykel mellan kunder och hjälper till med vardagliga rutiner i hemmet som att klä sig, hjälp vid dusch, hand-räcka medicin och vara det individuella stödet kunden behöver.
Undersköterska/vårdbiträde Vård och omsorgsboende
Du hjälper kunder på ett boende med vardagliga rutiner som att klä sig, hjälp vid dusch, hand-räcka medicin, vara det individuella stöd kunden behöver. På vissa avdelningar är det extra viktigt med personal som kan sprida lugn och trygghet till kunderna.
Stödassistent
Du arbetar pedagogiskt inom ett gruppboende eller en servicebostad, där du ger stöd och omsorg med målet att stärka individens förmågor och självständighet genom motivation och vägledning. De personer du möter kan ha omfattande fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. I Arbetsuppgifterna omfattar personlig omvårdnad, stöd vid medicinering, hushållssysslor som städning, tvätt och inköp, samt att delta i och uppmuntra till olika aktiviteter
Personlig assistent
Du arbetar med att ge stöd i vardagen till en person i hens hem, utifrån individens egna behov och önskemål. Det är ett meningsfullt uppdrag där du möjliggör för någon med omfattande funktionsvariationer att leva ett självständigt och aktivt liv. Stödet kan omfatta både praktiska vardagssysslor och fritidsaktiviteter, alltid med fokus på att stärka brukarens självständighet. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig omvårdnad och kan även innefatta delegerade insatser, såsom att ge läkemedel. Det är brukarens livssituation och vilja som vägleder arbetet.KvalifikationerKvalifikationer
- Är minst 18 år
- Undantag: Du som läser vård- och omsorgsprogrammet termin 4 och har fyllt 17 år kan söka sommarjobb. Ålderskravet baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrift 2012:3 om minderårigas arbetsmiljö
- Har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
- Kan arbeta med både manliga och kvinnliga kunder/brukare samt kollegor
- Är flexibel, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Meriterande:
- Utbildning inom:
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- B-körkort
- Förmåga att cykla
Vem du är
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Du tycker om att arbeta nära människor och bygger förtroendefulla relationer med kunder/ brukare, kollegor och anhöriga. Du har ett gott bemötande, är ansvarstagande, flexibel och har både initiativ- och samarbetsförmåga. Med drivkraft, struktur och stresstålighet bidrar du till ett tryggt och inspirerande arbetsklimat
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till livskvalitet för andra. Du blir en del av en stabil och omtänksam arbetsplats med närvarande ledarskap och kollegor som stöttar varandra.
Vi erbjuder bland annat:
God introduktion och stöd av erfarna kollegor.
Du kommer få gå bredvid på din verksamhet 3-6 dagar
Friskvårdsbidrag
Övrig information
För att arbeta inom vård och omsorg krävs att du visar belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Rekryteringen sker löpande och vi går igenom alla ansökningar och återkopplar till dig.
Har du arbetat tidigare i Halmstads kommun så tar vi interna referenser från din tidigare arbetsplats.
Vi valt att samarbeta med http://hubert.ai/.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Ansök via Varbi - vi tar inte emot ansökningar via e-post eller i pappersformat. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer : Jobba hos oss - Halmstads kommun
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Timalönade/sommarvikarier Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/126". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Volymrekryteringscenter Kontakt
Volymrekryteringscenter klf-volymrekryteringscenter@halmstad.se 035-139600 Jobbnummer
9775601