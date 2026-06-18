Innesäljare Till Dekra - Inriktning Säljstöd Och Projektledning Göteborg
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2026-06-18
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Som ledande inom besiktning, provning och certifiering är vår vision att säkerställa så att produkter, tillgångar och teknologier är säkra, trygga och hållbara – vår roll är att ge människor förtroende. DEKRA säkerställer säkerhet, trygghet och hållbarhet inom tre centrala delar av livet – på vägen, på arbetsplatsen och i hemmet.
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Vill du arbeta i en roll där du kombinerar kunddialog och affärsstöd? Trivs du med att skapa struktur, driva arbetet framåt och bidra till affärsmöjligheter? Vi söker nu en engagerad och strukturerad innesäljare med inriktning säljstöd och projektledning. Rollen är ny och du kommer att få möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och vara med och forma funktionen framåt!
Om rollen
Som innesäljare arbetar du operativt och har en viktig roll i att stötta försäljningsarbetet genom kundkontakt, leadshantering, och administration. Du arbetar nära affärsansvariga och interna stödfunktioner för att säkerställa att affärsmöjligheter hanteras strukturerat, effektivt och enligt framtagna processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för att hantera, bevaka och projektleda upphandlingar samt sammanställa och administrera underlag till affärsansvariga. Du samordnar information från interna stödfunktioner och säkerställer att material håller hög kvalitet samt att uppställda tidsramar följs.
Rollen innefattar också att hantera inkommande leads och säkerställa att affärsmöjligheter tas vidare på ett professionellt sätt. Arbetet innefattar att kvalificera leads, ta initial kundkontakt över telefon samt säkerställa att underlag och information är komplett inför överlämning till ansvarig säljfunktion. Därtill kommer du även bidra till vår uppföljning av affärer.
Utöver detta stöttar du planering och genomförande av kampanjer genom utskick, kontakt med kunder och uppföljning.
Du arbetar i flera digitala system och ansvarar för att dokumentation, rutiner och mallar hålls uppdaterade.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av innesälj, kundservice eller administrativ försäljning
Har god systemvana och känner dig trygg i att arbeta i flera digitala verktyg
Är strukturerad och noggrann
Har god administrativ förmåga och trivs med ordning och uppföljning
Har lätt för att läsa, förstå och sammanfatta information
Kommunicerar tydligt och professionellt i tal och skrift
Är serviceinriktad och samarbetsorienterad
Har förståelse för AI och hur moderna systemstöd kan användas i arbetet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Bidrar med positiv energi och ett gott samarbete i teamet
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad roll med många kontaktytor och möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling.
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla och starkt stöd av kollegor
Engagerat och tryggt ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Placeringsort Göteborg
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Sektionschef Innesälj, Niklas Östberg, kontaktuppgifter nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-18Kontaktperson för detta jobb
Niklas Östberg niklas.ostberg@dekra.com
0104551257 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Lagergatan 5 (visa karta
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415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Dekra Industrial Göteborg Jobbnummer
9971220