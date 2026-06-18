Tandhygienist - jobba i ett positivt team med patienten i fokus
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Kalmar Visa alla tandsköterskejobb i Kalmar
2026-06-18
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Information om arbetsplatsen
Käldström & Co är en gruppraktik som bedriver allmäntandvård i ljusa, moderna lokaler centralt i Kalmar. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård med personliga och långvariga patientrelationer. Här jobbar 3 tandläkare, två tandhygienister och fem tandsköterskor. Vår verksamhet växer stadigt och vi söker nu Dig som som vill bli en del av vårt team. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter för tandhygienister. Tjänsten är flexibel och utformas gärna tillsammans med dig utifrån dina kompetenser, intressen och ambitioner. Kvalifikationer
Utbildad och legitimerad tandhygienist. Arbetsplatserfarenhet är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du ska vara glad och serviceinriktad med god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har förmågan att överblicka, planera och prioritera, men alltid sätta patientens bästa i fokus. Du ska kunna flytande svenska i både tal och text.
Övrig information
Tjänstens omfattning kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Larmgatan 2 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Tandvård, Kalmar län, Käldström & Co Kontakt
Tandläkare
Johnny Käldström johnny.kaldstrom@ptj.se 0480-463370 Jobbnummer
9971217