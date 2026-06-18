Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap - Idrott och Hälsa - Vikariat
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom idrottsvetenskap och kostvetenskap.
Centrala intresseområden vid institutionen inom idrottsvetenskapen är coaching/ledarskap, undervisning/lärande samt hälsopromotion och prestationsutveckling. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom hälsopromotionsprogrammet, programmet i sports coaching samt lärarutbildning i idrott och hälsa, men det finns även fristående kurser och kostvetenskapliga utbildningar.
Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap
Ämne
Idrottsvetenskap
Ämnesbeskrivning
Idrottsvetenskap avser idrott och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och innefattar studiet av den idrottande/fysiskt aktiva individen och idrottskulturens utveckling i samhället.
Föreliggande tjänst innefattar idrottsvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen i idrott och hälsa. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vikariatet passar dig som vill arbeta med ett levande och utvecklande ämne där rörelse, lärande och hälsa står i centrum.
Sökande ska ha en lärarutbildning inom idrott och hälsa, samt erfarenhet av undervisning på universitet/högskola.
Vi söker dig som har goda kunskaper inom idrott och hälsa, gärna med särskild inriktning mot ämnesdidaktik, undervisningsplanering och praktiskt genomförande av undervisning för barn och unga. Du har förståelse för idrottsämnets historiska och samtida utveckling och kan relatera undervisningen till aktuella styrdokument, forskning och olika perspektiv på idrott, fysisk aktivitet och hälsa. I uppdraget ingår varierade och stimulerande moment, såsom undervisning inomhus och utomhus, friluftsliv, rörelselära, anatomi, fysiologi, motorisk utveckling och hälsoperspektiv. Du behöver också kunna planera, genomföra och examinera både teoretiska och praktiska moment, exempelvis seminarier, laborativa undervisningssekvenser, praktiska redovisningar och skriftliga uppgifter. Vi ser gärna att du har kunskap om bedömning, likabehandling och likvärdighet.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Sökande ska ha en utbildningsbakgrund i lärarprogrammet i idrott och hälsa, och erfarenhet av undervisning både på gymnasieskolan och inom universitet/högskola.
Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder
Sökandes förmåga att samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. I denna rekrytering kommer universitetet främst att beakta den sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla här ovan beskrivna arbetsuppgifter.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning, vikariat, på deltid med en omfattning om 25-50%, dock längts tom 2026-12-31 eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst. Förlängning kan komma att aktualiseras. Placering tillsvidare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Tillträde: 2026-08-15, eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Frode Slinde, prefekt, 031-7864220, mailto:frode.slinde@gu.se
John Dohlsten, studierektor, 031-7862418, mailto:john.dohlsten@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Komplett ansökan innehåller i pdf format:
Personligt brev
CV
Examensbevis
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-30.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9971229