Biträdande rektor till Kämpetorpsskolan
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2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och ta vår fantastiska skola till nästa steg?
Vi är ett kollegium på ca 130 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består av rektor, en administrativ chef och idag fyra biträdande rektorer med ansvar för var sitt stadie.
Vi är ett starkt kollegium där stämningen är god och nyckelordet är samarbete. Vi har en positiv utveckling på skolan.
Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har ca 950 elever i årskurserna F-9. Högstadiet befinner sig i relativt nybyggda lokaler sedan skolan renoverats och byggts ut. Det är goda kommunikationer till och från skolan och avgiftsfri parkering på alla närbelägna gator.
Läs mer på Kämpetorpsskolan, F–9 - Stockholms stad
Vi erbjuder
Hos oss är det meningsfullt att jobba och vi gör skillnad – varje dag. Här får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas och nå goda resultat.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs mer här: Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Din roll
Vi söker nu en biträdande rektor med ansvar för årskurs 7-9. Rollen är idag delad mellan två personer, där ytterligare en biträdande rektor arbetar på 50 procent. Man jobbar mycket tillsammans men det finns också en uppdelning där den här rollen har huvudansvar för två årskurser och den som jobbar 50 procent har ansvar för en årskurs. I den här rollen ligger också ett mer övergripande ansvar för hela stadiet, där du bidrar till den samlade ledningen och utvecklingen av verksamheten.
På skolan har vi fungerande rutiner och jobbar med stegvisa förändringar där vi systematiskt "skruvar" på verksamheten. En del av uppdraget är att driva och följa upp utvecklingen av undervisningen kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på att stärka elevernas lärande och måluppfyllelse.
Rollen som biträdande rektor innebär att du utövar ditt ledarskap nära elever och medarbetare. I det vardagliga arbetet hanterar du möten och kontakter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, ofta i samverkan med andra professioner i skolan. Rollen innebär att i hög grad vara operativ under ett delegerat ansvar. Att leda genom att vara nära, och mycket ute i verksamheten, är en central del.
Du blir en del av vår skolledning som består av rektor, tre andra biträdande rektorer samt en administrativ chef. I uppdraget finns ett tydligt delegerat ansvar, vilket ger dig ett stort eget ansvar och handlingsutrymme. Samtidigt är samarbete en central del av rollen. Skolledningen är ett team där vi tillsammans leder och utvecklar skolan mot gemensamma mål. I uppdraget ingår personalansvar, budget och verksamhetsansvar.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har :
högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och innehar lärarlegitimation, inritning mot åk 7-9
mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan åk 7-9
erfarenhet av att leda andra, t.ex. i roll som arbetslagsledare eller förstelärare.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet som skolledare med personalansvar i grundskolan åk 7-9
erfarenhet av tjänstefördelning och schemaläggning
kunskaper gällande administrativa system som används inom Stockholm Stad
genomfört eller påbörjat rektorsprogram.
Vi söker dig som är duktig på att bygga och vårda relationer med olika intressenter (medarbetare, elever, vårdnadshavare samt externa aktörer vi samarbetar med som organisation). Som ledare behöver du vara duktig på att kommunicera.
Ditt ledarskap behöver vidare präglas av god struktur, systematik och ett strategiskt förhållningssätt. Skolan är i behov av tydliga ramar, processer och god framförhållning.
Du måste vara självständig och ha en god förmåga att driva din enhet framåt. Samtidigt strävar vi på skolan efter en kultur där alla ber varandra om hjälp. Så att själv kunna identifiera när man måste ta stöd och hjälp av kollegor och närmaste chef är också det av största betydelse. Vi söker avslutningsvis en person som är ödmjuk och självreflekterande kring sin yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad
Troligen kommer intervjuer inte att påbörjas förrän i en bit in i augusti. Kontakt med sökanden tas dock löpande och tidigare än i augusti.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kedjevägen 57B (visa karta
)
126 41 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kämpetorpsskolan Kontakt
Karin Wrannvik, Ledarna 076-1290750 Jobbnummer
9971223