Sommarjobb inom Trygghetsjouren
2025-12-18
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi vet att det finns många som har talang för att jobba med människor!
Nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg i Ängelholm!
Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra personer varje dag och hjälper dem som behöver det allra mest. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet, dessutom är alla dagar olika och det blir aldrig långtråkigt.
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision, välkommen till oss!
Som sommarvikarie på trygghetsjouren utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad, trygghetslarmsinsatser och hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation.
Dokumentation är en viktig del i arbetet; vi använder oss av digitala verktyg som digitala nycklar, digitala läkemedelsskåp samt digitala signeringssystem.
Arbetstider: På Trygghetsjouren har man arbetstider antingen dag och kväll, kväll och natt eller endast natt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har arbetat inom liknande verksamhet, hemtjänst eller annat inom vården.
Du behöver känna dig bekväm med att använda mobiltelefon, dator och annan digital teknik som arbetsredskap. Bank-Id används till våra system.
Tjänsten kräver att du har B-körkort och körvana.
Du har självklart ett trevligt och professionellt bemötande i dina kontakter, är självgående och har god initiativförmåga.
Språk:
För att arbetet ska kunna göras på ett säkert och förståeligt sätt måste du behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Ålder:
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna sommarjobba hos oss.
För att kunna anställas inom Hälsa i Ängelholms kommun behöver man uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, "Kontrollera egna uppgifter".
Det beställer du via Polismyndighetens e-tjänst för registerutdrag. Registerutdraget får inte vara mer än 1 månad gammalt från utfärdandedatum.
Vi kommer givetvis att ge dig en introduktion för att du ska känna dig trygg och bekväm med dina arbetsuppgifter. Vi arbetar aktivt med lärande i arbetsgruppen och värnar om att erbjuda en bra arbetsmiljö.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Det är ett betydelsefullt arbete som väntar med goda möjligheter att kunna arbeta vidare inom vård och omsorg i kommunen. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet!
