Sommarjobb inom logistik
Randstad AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-02-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Har du truckkort och söker ett sommarjobb som ger dig värdefull erfarenhet och stort ansvar? Vill du vara med och bygga säkrare och mer öppna samhällen?
Eller är du kanske intresserad av att lära dig mer om industriell produktion? Då kan detta vara jobbet för dig!
Låt oss öppna dörrarna till framtiden - tillsammans! Vi söker nu logistikarbetare under sommaren till vår kund ASSA ABLOYS toppmoderna produktion i Eskilstuna.
Ansvarsområden
Genom att sommarjobba hos ASSA ABLOY kommer du att:
Få erfarenhet av produktionsprocesser och insikt i hur en produktion fungerar
Lära dig ta ansvar och bedöma kvaliteten på ASSA ABLOYS produkter
Bli en del av ett globalt företag med 61 000 kollegor världen över
Bidra till ett säkrare och mer öppet samhälle
Arbetsuppgifter
Logistik- och lagerarbete (godsmottagning, plock, inventering)
Delta i avdelningens förbättringsarbete (5S)
Förse produktionen med material och se till att kunderna får sina beställningar i tid
Logistikfunktionen är "spindeln" i ASSA ABLOYS materialhantering. Du arbetar i ett team med service som ledord och förser produktion med material och ser till att kunderna får sin order i tid. Dina närmaste kollegor kommer att hjälpa till med den upplärning som behövs. Genom att sommarjobba hos ASSA ABLOY kommer du att lära dig ta ansvar, få erfarenhet kring hur materialhanteringen fungerar och mycket mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Har gymnasieutbildning
Kan arbeta hela sommaren mellan v.25 - v.33
Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Trivs i en produktionsmiljö med höga krav på säkerhet och kvalitet
Drivs av att nå dagliga produktionsmål
Har truckkort och erfarenhet av att köra truck
Gillar att delta i förbättringsarbete
En merit är om du har kunskap inom AX.
För att trivas hos ASSA ABLOY behöver du vara noggrann och öppen som person samt ha en gedigen servicekänsla. Du är ansvarsfull och samarbetar gärna med andra för att uppnå bästa resultat. ASSA ABLOY söker någon som är en lagspelare, har intresse och vilja att lära sig nya saker, är nyfiken och tycker det är roligt att arbeta inom lager och logistik!Om företaget
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB Jobbnummer
9761386