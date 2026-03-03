Sommarjobb inom Funktionsstöd
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
i vet att det finns många som har talang för att jobba med människor!
Nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg i Ängelholm!
Att jobba med vård och omsorg innebär att du gör skillnad för andra personer varje dag och hjälper dem som behöver det allra mest. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet, dessutom är alla dagar olika och det blir aldrig långtråkigt.
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision, välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom Funktionsstöds verksamheter stöttar du personer med olika typer av funktionsnedsättningar och i olika former av verksamheter:
Gruppbostad:
På en gruppbostad inom funktionsstöd bor ett fåtal personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. De som bor här har ett större stöd- och servicebehov och på gruppbostaden finns det personal dygnet runt. Du som jobbar här är brukarnas förlängda arm i vardagen med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.
Gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri:
På en gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri bor ett fåtal personer som behöver ha tillgång till hjälp dygnet runt. Det kan vara på grund av till exempel missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. På dessa gruppbostäder jobbar du med att stötta brukarna med målet att de ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.
Personlig assistans:
Personliga assistenter arbetar hemma hos brukaren och på andra platser där brukaren är. Vardagen anpassas efter brukarens behov och önskemål, vilket gör att arbetet som personlig assistent inte ser likadant ut någonstans.
Barn och ungdomsverksamhet:
Du kan jobba med barn och ungdomar som har olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Hur du arbetar ser olika ut, det finns fritidsverksamhet som pågår under kortare tid och avlastningsverksamhet som vanligtvis pågår från ett till flera dygn.
Daglig verksamhet:
Daglig verksamhet är en sysselsättning som anpassas efter deltagarnas individuella behov. Deltagarna får stöd med meningsfulla aktiviteter, för stimulans, utveckling och gemenskap.Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom funktionsstöd är inte den ena dagen den andra lik! Arbetet anpassas efter den som behöver stöd. Brukarnas dagsform, önskemål och förmågor ser olika ut och därför blir arbetet också varierande.
Exempel på arbetsuppgifter: ge stöd i olika moment i brukarnas vardag, till exempel personlig hygien, omvårdnad, matlagning, hushållsaktiviteter, social samvaro, fritidsaktiviteter, ge medicin, motivera och kommunicera.
Arbetstider: Arbetstiderna varierar inom funktionsstöd. Det förekommer dag, kväll, natt, jourtjänstgöring och arbete vardag som helg.
Ensamarbete förkommer.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Du är bra med människor, gillar att samarbeta och få saker gjorda. Du är kommunikativ, tar ansvar och ser till att helheten funkar. Vi använder digitala verktyg som en naturlig del i vårt arbete, så du behöver känna dig bekväm med att använda mobiltelefon, dator och annan digital teknik som arbetsredskap.Utbildningsbakgrund
Omvårdnadsutbildning, psykiatriutbildning, barn och fritid eller annan relevant utbildning är meriterande, men vi söker också dig som inte har någon utbildning.Erfarenheter
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, liksom erfarenhet av lågaffektivt bemötande, autism, psykiatri, pedagogiskt arbete eller annan vård och omsorg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Språk:
För att instruktioner och dokumentation ska ske på ett säkert och förståeligt sätt behöver du behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Ålder:
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna sommarjobba hos oss.Övrig information
För att kunna anställas inom Hälsa i Ängelholms kommun behöver man uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, "Kontrollera egna uppgifter".
Det beställer du via Polismyndighetens e-tjänst för registerutdrag. Registerutdraget får inte vara mer än 1 månad gammalt från utfärdandedatum.
Vi kommer givetvis att ge dig introduktion för att du ska känna dig trygg och bekväm med dina arbetsuppgifter.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Det är ett betydelsefullt arbete som väntar med goda möjligheter att kunna arbeta vidare inom vård och omsorg i kommunen. Oavsett var du väljer att jobba får du bra erfarenhet och minnen för livet!
