Sommarjobb Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn

Värmdö hamnar AB är helägt av Värmdö Kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter. Vi söker nu hamnvärdar till vår Gästhamn Stavsnäs Vinterhamn. Tjänsten är förlagd till Stavsnäs. Vi söker dig som: Är flytande i svenska (tal och skrift) Har goda engelska kunskaper och gärna något mer språk. Har grundläggande datorkunskaper Kassa vana Vana av arbetsledning Som tycker om att jobba med service
Om tjänsten Ansvara för vårt gästhamns kontor Ta emot ankommande båtar på bryggan Arbetsleda Bokning och kassa ansvar Vara behjälplig med att hålla god hamnservice i Stavsnäs Vinterhamn Lokalvård Turistinformation Miljöinformation Samarbeta med övriga aktörer i hamnområdet Allmän gäst service