Sommarjobb Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn

Värmdö Hamnar AB / Receptionistjobb / Värmdö
2026-02-16


Värmdö hamnar AB är helägt av Värmdö Kommun. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.
Vi söker nu hamnvärdar till vår Gästhamn Stavsnäs Vinterhamn.
Tjänsten är förlagd till Stavsnäs.
Vi söker dig som:
Är flytande i svenska (tal och skrift)
Har goda engelska kunskaper och gärna något mer språk.
Har grundläggande datorkunskaper
Kassa vana
Vana av arbetsledning
Som tycker om att jobba med service

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Ansvara för vårt gästhamns kontor
Ta emot ankommande båtar på bryggan
Arbetsleda
Bokning och kassa ansvar
Vara behjälplig med att hålla god hamnservice i Stavsnäs Vinterhamn
Lokalvård
Turistinformation
Miljöinformation
Samarbeta med övriga aktörer i hamnområdet
Allmän gäst service

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: maria.johansson5@varmdo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hamnvärd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Värmdö Hamnar AB (org.nr 556649-8068), https://www.varmdo.se/varmdohamnar/varmdohamnar.4.3481a0cb15499ec793f5b83b.html
Skogsbovägen 9-11 (visa karta)
134 81  GUSTAVSBERG

Kontakt
VD
Maria Johansson
maria.johansson5@varmdo.se
+46734029845

Jobbnummer
9744647

