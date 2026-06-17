Sommarjobb
Onepartnergroup Ggvv AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Vaggeryd Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Vaggeryd
2026-06-17
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Vill du sommarjobba inom industrin? Ansök redan idag och ta steget mot en spännande sommar.
Nu börjar sommaren närma sig och vi söker dig som har möjlighet att arbeta hos en av våra kunder i Vaggeryd. Arbetet är förlagt till dagtid. Tjänsten avser sommarjobb, med goda möjligheter att fortsätta även till hösten. ✨Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på en industri där arbetsuppgifterna kan variera mellan olika avdelningar. Exempel på arbetsuppgifter är hantering av råvaror, produktion, paketering samt enklare kvalitetskontroller. Det är en dynamisk roll där du får möjlighet att lära dig flera delar av verksamheten och utvecklas i din yrkesroll.
Vem söker vi efter?
Vi söker dig som är engagerad, effektiv och har en noggrannhet som får jobbet att bli både roligt och givande. Du trivs med att arbeta självständigt och har en naturlig talang för samarbete med dina kollegor.
Kvalifikationer för tjänsten är följande:
Hantera svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från industri är ett plus, men vi värdesätter framför allt din personlighet och vilja att göra ett bra jobb.
Övrig information:
Arbetstid: Dagtid, andra arbetstider kan förekomma.
Placeringsort: Vaggeryd
Tillträde: Omgående, snarast
Omfattning: Heltid
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning. Vi kommer meddela dig inom 3 veckor om du har gått vidare till nästa steg i processen. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig/Researcher Elin Carlsson på mejlen elin.carlsson@onepartnergroup.se
.
Vi ser framemot din ansökan! 💙⭐ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.onepartnergroup.se/
568 32 SKILLINGARYD Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Elin Carlsson elin.carlsson@onepartnergroup.se +46722162440 Jobbnummer
9968342