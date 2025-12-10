Sommarjobb 2026
Matmarknaden på Rumlaborgsgatan AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
2025-12-10
Välkommen att arbeta tillsammans med oss sommaren 2026 i en modern arbetsmiljö där kvalitet, säkerhet och matglädje är det bästa vi vet. Vi söker efter dig som är en glad, noggrann och ansvarsfull kollega. Du gillar att jobba i en verksamhet med ett högt arbetstempo, efter rutiner och en god hygien.Arbetsuppgifter:Du kommer att vara delaktig i ett team som tillsammans plockar upp varorna varje dag mot en säljande avdelning. Vara med och bidra till ett gott samarbete mellan våra butiksteam och en säker arbetsmiljö för alla.Vi söker dig som:Är noggrann, punktlig och kan följa rutiner. Trivs med att ha ett fysiskt arbete i högt tempo. Värdesätter säker hantering av livsmedel. Har du erfarenhet av livsmedelsförsäljning och tycker om att laga mat är det meriterande.Som person är du:Samarbetsvillig och lösningsorienterad, ansvarstagande, flexibel och villig att lära dig nya moment, bidrar till en positiv arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen.Vi erbjuder:Ett sommarjobb i en växande livsmedelsverksamhet. Intern utbildning och introduktion. Trevliga kollegor och en trygg utvecklande arbetsplats. Arbetstider enligt rullande schema (dagtid, kväll och helg tjänstgöring).Vi ser fram emot att träffa dig,Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
