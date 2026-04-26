Sommarjobb - Pub
Sommarjobb på Palladium
PUB Palladium söker sommarpersonal!
Är du minst 18 år gammal, har snabba fötter, kvickt huvud, gillar att ta i och jobba, älskar att ge människor (och hundar), härlig service med mat, öl, vin, drinkar?
Erfarenhet av serveringsarbete är ett plus, men inget måste, däremot måste du vara serviceminded, nyfiken och intresserad av att lära dig
Då skall du kontakta PUB Palladium i Sjöbo.
Skicka ditt cv till kontakt@palladiumsjobo.se
så bokar vi en intervju.
Vi erbjuder avtalsenlig lön, försäkring och till en rolig Pub med byns största uteservering.
Anställningen är en Behovs- eller timanställning, deltid.
Tänk på att detta innebär udda tider och helger-vi har sommartid öppet vardagar från 16 ca till 22 och på helger har vi öppet till 24:00- 01:00
Du måste vara beredd på att ta i, ett arbete i en PUB är roligt och krävande. På Palladium sköter vi allt från daglig enklare städning, servering och disk... allt som hör till på en PUB.-
Du skall tala svenska och kan du andra språk är det meriterande.
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: dalamathb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Dala mat och HB
Gamla Torg 8 (visa karta
)
275 30 SJÖBO
