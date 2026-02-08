Sommarjobb - Platsansvarig Sommarzonen
2026-02-08
Vill du göra verklig skillnad i sommar? Brinner du för att arbeta med barn och unga och vill bidra till en trygg, meningsfull och aktiv fritid? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en engagerad och självgående person som vill vara med och driva Sommarzonen - en tillfällig aktivitetsyta i centrala Svenljunga där barn, unga och familjer möts för rörelse, gemenskap och glädje under sommarlovet.
Om Sommarzonen
Sommarzonen är en flexibel och inkluderande mötesplats som byggs upp med flera sport- och aktivitetsytor, exempelvis:
* Pickleballbana
* Streetbasketplan
* Multisportplan i handbollsstorlek
* Gatuschack
* Utomhuspingisbord
* Yta för spontan träning
* Cykelpumptrack
Det kommer även att erbjudas kulturella och skapande aktiviteter som till exempel målning, läsning och annat pyssel. Här erbjuds kostnadsfri utlåning av utrustning och aktiviteter i samverkan med föreningar, företag, feriearbetare och kommunens verksamheter inom barn och unga. Målet är att skapa en trygg miljö som stärker rörelseglädje, delaktighet och framtidstro samt ökar ungas engagemang i föreningslivet.
Sommarzonen placeras på Ätrastrand - ett område där vi genom ökad vuxennärvaro och aktivitet vill bidra till ökad trygghet och positiv utveckling.
Arbetsuppgifter

Som platsansvarig på Sommarzonen ansvarar du för den dagliga driften och bemanningen av platsen.
Som platsansvarig på Sommarzonen ansvarar du för den dagliga driften och bemanningen av platsen. Du skapar en trygg, välkomnande och inkluderande miljö där barn, unga och familjer kan mötas och ha roligt tillsammans. Ditt arbete innefattar utlåning och skötsel av aktivitetsmaterial och du kommer att ha omfattande kontakt med besökare och bygga goda relationer. Du samordnar också gästaktiviteter i samarbete med föreningar, företag och kommunens personal, samtidigt som du bidrar med egna idéer och initiativ för att utveckla spännande och meningsfulla aktiviteter under sommaren.
Vi erbjuder ett meningsfullt sommarjobb där du verkligen kan göra skillnad, med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Du får stöd från erfarna kollegor inom kommunens barn- och ungdomsarbete och arbetar i en rolig, aktiv och varierad arbetsmiljö. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och berätta varför du vill arbeta i Sommarzonen och vad du kan bidra med!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga och som är trygg i mötet med människor. Du delar vårt synsätt där barn och unga ses i sitt sammanhang och där tillit, inkludering och öppenhet är centralt. Du är kreativ, självgående och ansvarstagande.
Idrottsvana, intresse för fysisk aktivitet och en bred kulturell kompetens är meriterande. Vi värdesätter också att du gillar att ta initiativ och bidra med egna idéer för att göra Sommarzonen ännu roligare och mer meningsfull.Kvalifikationer
För rollen som Platsansvarig på sommarzonen behöver du ha fyllt 18 år och kunna arbeta under hela sommarperioden vecka 2432. Du ska kunna arbeta dagtid - måndag till fredag mellan kl. 10.00 och 18.00, samtidigt som viss flexibilitet krävs då kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter.
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan!
